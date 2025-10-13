Pflichtaufgabe erfüllt

geschrieben von Lukas Honold:

Zu Gast bei der Reserve aus Egg zeigten die Grün-Weißen von

Beginn an eine konzentrierte Partie. Nachdem zuvor an diesem Tag

bereits zwei Partien auf dem Egger Hauptplatz gespielt worden

waren, musste mit so manchem versprungenen Ball gerechnet

werden. Im Großen und Ganzen waren die Platzverhältnisse aber

noch in Ordnung und beide Teams arrangierten sich entsprechend

mit den Bedingungen. Bis zum ersten Treffer des Tages dauerte es

bis zur 24. Minute. Matthias Rehm trieb den Ball über rechts mit

Tempo nach vorne. Nach einem schönen Doppelpass war er bis kurz

vor der Grundlinie an der Strafraumkante freigespielt. Michael

Harzenetter war am kurzen Pfosten eingelaufen und erhielt einen

perfekten flachen Ball, hielt den Schlappen richtig hin und erzielte

somit aus kurzer Distanz das 0:1 für die Günzer. Eine

spiegelverkehrte Szene spielte sich noch kurz vor dem Pausenpfiff

ab, nachdem Leon Rampp sich über den linken Flügel am Gegner

vorbeidribbelte und ebenfalls Michael Harzenetter im Fünfmeterraum

in Szene setzte. Dessen Schuss mit dem schwachen Fuß wurde

allerdings auf der Linie pariert und so blieb es zur Halbzeit vorerst bei

einem Treffer.

Im Laufe des zweiten Durchgangs brachten beide Teams frische

Kräfte. Die Günzer ließen hinten wenig zu, waren aber durch die

fehlende Gefahr der Egger im Sturmzentrum auch nicht immer

gefordert. Während die Egger zwar in der Verteidigung das Spiel

lange offen hielten, fehlte es in der Spitze an mehr Durchschlagskraft.

Die Vorentscheidung kam dann eine Viertelstunde vor Schluss. Nach

einem langen Ball aus der Günzer Viererkette nahm Luca Miller die

Beine in die Hand und machte im Sprint mit seinem Gegner gleich

mehrere Meter gut, ergatterte den eigentlich verloren geglaubten Ball

auf dem rechten Flügel und bediente Michael Harzenetter flach auf

Höhe des Fünfmeterraums. Der Kapitän der Günzer hielt unter

Bedrängnis gefühlvoll den rechten Fuß hin und lupfte den Ball somit

leicht am Keeper vorbei unter die Latte zum 0:2. Den Endstand in der

Nachspielzeit erzielte dann Niklas Kirchmayer mit einem Nachschuss

ins linke untere Eck, nachdem Koffi Adekpe zuvor allein vor dem Tor

die erste Großchance vertändelte.