Pflichtaufgabe erfüllt

geschrieben von Lukas Honold:
Zu Gast bei der Reserve aus Egg zeigten die Grün-Weißen von
Beginn an eine konzentrierte Partie. Nachdem zuvor an diesem Tag
bereits zwei Partien auf dem Egger Hauptplatz gespielt worden
waren, musste mit so manchem versprungenen Ball gerechnet
werden. Im Großen und Ganzen waren die Platzverhältnisse aber
noch in Ordnung und beide Teams arrangierten sich entsprechend
mit den Bedingungen. Bis zum ersten Treffer des Tages dauerte es
bis zur 24. Minute. Matthias Rehm trieb den Ball über rechts mit
Tempo nach vorne. Nach einem schönen Doppelpass war er bis kurz
vor der Grundlinie an der Strafraumkante freigespielt. Michael
Harzenetter war am kurzen Pfosten eingelaufen und erhielt einen
perfekten flachen Ball, hielt den Schlappen richtig hin und erzielte
somit aus kurzer Distanz das 0:1 für die Günzer. Eine
spiegelverkehrte Szene spielte sich noch kurz vor dem Pausenpfiff
ab, nachdem Leon Rampp sich über den linken Flügel am Gegner
vorbeidribbelte und ebenfalls Michael Harzenetter im Fünfmeterraum
in Szene setzte. Dessen Schuss mit dem schwachen Fuß wurde
allerdings auf der Linie pariert und so blieb es zur Halbzeit vorerst bei
einem Treffer.
Im Laufe des zweiten Durchgangs brachten beide Teams frische
Kräfte. Die Günzer ließen hinten wenig zu, waren aber durch die
fehlende Gefahr der Egger im Sturmzentrum auch nicht immer
gefordert. Während die Egger zwar in der Verteidigung das Spiel
lange offen hielten, fehlte es in der Spitze an mehr Durchschlagskraft.
Die Vorentscheidung kam dann eine Viertelstunde vor Schluss. Nach
einem langen Ball aus der Günzer Viererkette nahm Luca Miller die
Beine in die Hand und machte im Sprint mit seinem Gegner gleich
mehrere Meter gut, ergatterte den eigentlich verloren geglaubten Ball
auf dem rechten Flügel und bediente Michael Harzenetter flach auf
Höhe des Fünfmeterraums. Der Kapitän der Günzer hielt unter
Bedrängnis gefühlvoll den rechten Fuß hin und lupfte den Ball somit
leicht am Keeper vorbei unter die Latte zum 0:2. Den Endstand in der
Nachspielzeit erzielte dann Niklas Kirchmayer mit einem Nachschuss
ins linke untere Eck, nachdem Koffi Adekpe zuvor allein vor dem Tor
die erste Großchance vertändelte.