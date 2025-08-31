Pflichtaufgabe erfüllt

Dritter Sieg im dritten Spiel! Die SGHU kann sich mit 9 Punkten und 19:2 Toren an die Tabellenspitze setzen. – Foto: Henrik Leuze

Am dritten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen den VfL Iggingen. Nachdem man am vergangenen Spieltag ein wahres Torfeuerwerk zündete, schaltete die SGHU diese Woche einen Gang zurück, konnte aber dennoch deutlich und verdient mit 5:1 gewinnen. Die Abtastphase in der Partie sollte nicht sonderlich lange dauern, denn bereits in der achten Spielminute gelang Nick Grimm mit seinem dritten Saisontreffer die frühe 1:0 Führung. Lars Tielesch ging die linke Seite runter und spielte dann einen spitzen Ball schön in den Strafraum, wo Grimm eingelaufen war und den Keeper sehenswert tunnelte.

In der Folge wurde die Partie recht zerfahren und es gelang keiner der beiden Mannschaften ein kontrollierter Spielaufbau. Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen aber auch nicht gewinnbringend nutzen. So dauerte es bis zur 31. Minute, ehe Spielertrainer Angelo Colletti für das 2:0 sorgen konnte – einen lang geschlagenen Ball von Torhüter Fabio Leopardi nahm Colletti schön mit in den Strafraum und vollendete in gewohnt cooler Manier. Nur zwei Zeigerumdrehungen später konnte dann Youngster Simon Hieber auf 3:0 stellen – ein Diagonalball von Dorian Grau fand auf links Nick Grimm, welcher in den Strafraum ging und querlegte, sodass Hieber in der Mitte nur den Fuß ranhalten musste (33.).