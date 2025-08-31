Pflichtaufgabe erfüllt

Am dritten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen den VfL Iggingen. Nachdem man am vergangenen Spieltag ein wahres Torfeuerwerk zündete, schaltete die SGHU diese Woche einen Gang zurück, konnte aber dennoch deutlich und verdient mit 5:1 gewinnen.
Die Abtastphase in der Partie sollte nicht sonderlich lange dauern, denn bereits in der achten Spielminute gelang Nick Grimm mit seinem dritten Saisontreffer die frühe 1:0 Führung. Lars Tielesch ging die linke Seite runter und spielte dann einen spitzen Ball schön in den Strafraum, wo Grimm eingelaufen war und den Keeper sehenswert tunnelte.
In der Folge wurde die Partie recht zerfahren und es gelang keiner der beiden Mannschaften ein kontrollierter Spielaufbau. Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen aber auch nicht gewinnbringend nutzen. So dauerte es bis zur 31. Minute, ehe Spielertrainer Angelo Colletti für das 2:0 sorgen konnte – einen lang geschlagenen Ball von Torhüter Fabio Leopardi nahm Colletti schön mit in den Strafraum und vollendete in gewohnt cooler Manier.
Nur zwei Zeigerumdrehungen später konnte dann Youngster Simon Hieber auf 3:0 stellen – ein Diagonalball von Dorian Grau fand auf links Nick Grimm, welcher in den Strafraum ging und querlegte, sodass Hieber in der Mitte nur den Fuß ranhalten musste (33.).
Auch Abwehrspieler Moritz Müller sollte in dieser Halbzeit noch zu seinem Treffer kommen, allerdings ins – aus seiner Sicht – falsche Tor. Nach einer Igginger Flanke von der rechten Seite versuchte Müller am Fünfmeterraum zum Torhüter zurückzuköpfen. Allerdings war auch der Keeper unterwegs in Richtung Ball, sodass der Kopfball in hohem Bogen über ihn hinweg ins eigene Tor flog (42.). So ging es mit einem 3:1 in die Halbzeit.
Im zweiten Durchgang stellten die Hausherren um, um im Mittelfeld mehr Kontrolle zu bekommen. Es brauchte ein paar Minuten, doch dann zog die SG Hohenstadt/Untergröningen die Kontrolle der Partie für die verbleibende Spielzeit an sich. Folgerichtig konnte Angelo Colletti in der 59. Minute seinen Doppelpack schnüren – nach Steckpass von Nick Grimm nahm Colletti den Ball mit, ging locker an einem Gegenspieler vorbei und schob dann cool flach links zum 4:1 ein.
Nur eine Minute später konnte dann auch Rechtsverteidiger Oliver Stegmeier seinen ersten Saisontreffer erzielen. Nach Angriff über links legte der eingewechselte Timo Grimm rechts in den Strafraum zum mit aufgerückten Stegmeier, welcher den Ball mit Vollspann zum 5:1 zentral ins Tor drosch.
In der letzten halben Stunde kontrollierten die Gastgeber weiterhin die Partie und hatten noch einige Chancen den Spielstand zu erhöhen. Tielesch scheiterte am Pfosten (74.), ein Kopfball von Colletti konnte vom Igginger Torhüter noch entschärft werden (89.) und ein Strahl von Stegmeier aus 25 Metern donnerte nur ans Lattenkreuz. So sollte es auch beim Abpfiff 5:1 stehen, sodass die SGHU weiterhin über die volle Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen jubeln kann.
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Oliver Stegmeier, Felix Häußler, Moritz Müller, Lars Tielesch, Nick Grimm, Simon Hieber (62. Fabian Berroth), Dorian Grau (40. Manuel Rupp), Marcel Crljic (64. Tobias Hirsch), Domenico Prencipe (46. Timo Grimm), Angelo Colletti
Tore: 1:0 Nick Grimm (8.), 2:0 Angelo Colletti (31.), 3:0 Simon Hieber (33.), 3:1 Moritz Müller (42. Eigentor), 4:1 Angelo Colletti (59.), 5:1 Oliver Stegmeier (60.)