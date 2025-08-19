Pflichtaufgabe erfüllt

Die erste Runde im Landespokal ist gespielt, und für die Thüne-Elf ging es auswärts gegen keinen Unbekannten: den letztjährigen Ligakonkurrenten VfL Meiningen 04.
BERICHT des 1. SC 1911 Heiligenstadt
Dominanz vor der Pause belohnt
Der SCH hatte das Spielgeschehen fest im Griff und war klar die spielbestimmende Mannschaft. Kurz vor dem Pausenpfiff dann der nächste Höhepunkt: Leon Gümpel setzte sich stark durch, legte im Strafraum auf Fabian Schnellhardt ab, doch dessen Schuss konnte in letzter Sekunde noch zur Ecke geklärt werden. Die darauffolgende Ecke trat Schnellhardt präzise in den Fünfmeterraum, wo SC-Kapitän goldrichtig stand und per Kopfball zum 2:0 einnickte.
Der VfL meldet sich zurück ++ Entscheidung vom Punkt
Nach dem Seitenwechsel tat sich die Thüne-Elf zunächst schwer, wieder ins Spiel zu finden. Ein Abstimmungsproblem zwischen Leon Göbel und Bennet Fröhlich nutzte der VfL durch Daneyko eiskalt aus und kam zum 2:1-Anschlusstreffer. Plötzlich war wieder Spannung in der Partie, und die Gastgeber witterten ihre Chance. Doch der SCH ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und übernahm schnell wieder die Kontrolle. Nach einem Foul im Strafraum an Neuzugang Kristian Bako entschied der Schiedsrichter folgerichtig auf Elfmeter. Routinier Maciej Wolanski trat an und verwandelte sicher zum 3:1-Endstand. Damit war die Partie entschieden, und der SCH sicherte sich souverän das Ticket für die nächste Runde im Landespokal.
Trainerstimme zum Spiel
Nach den 90 Minuten in Meiningen zeigte sich André Thüne zufrieden: „Der Sieg war am Ende absolut verdient, keine Frage. Wir haben unsere Pflichtaufgabe hier souverän erfüllt.“