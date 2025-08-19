 2025-08-14T11:39:53.462Z

Spielbericht
Pflichtaufgabe erfüllt

Letztes Jahr noch Ligagegner, nun zwei Klassen Unterschied. Entsprechend war die Aufgabe in Meiningen für den 1. SC 1911 Heiligenstadt eine Pflichtaufgabe.

Die erste Runde im Landespokal ist gespielt, und für die Thüne-Elf ging es auswärts gegen keinen Unbekannten: den letztjährigen Ligakonkurrenten VfL Meiningen 04.

BERICHT des 1. SC 1911 Heiligenstadt

Von Beginn an nahm die Gast-Elf das Heft des Handelns in die Hand und setzte die Hausherren früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute gab es die erste Gelegenheit – ein Freistoß von Maciej Wolanski blieb jedoch in der Mauer hängen. Der VfL agierte aus einer sehr defensiven Grundordnung heraus und lauerte immer wieder auf Konter. Doch die besseren Chancen gehörten klar dem SCH. In der 22. Minute scheiterte Wolanski noch am Pfosten, ehe nur zwei Minuten später der Bann gebrochen war: Nach schöner Vorarbeit von Hagen Pietsch vollendete der SCH zur verdienten Führung.

Dominanz vor der Pause belohnt

Der SCH hatte das Spielgeschehen fest im Griff und war klar die spielbestimmende Mannschaft. Kurz vor dem Pausenpfiff dann der nächste Höhepunkt: Leon Gümpel setzte sich stark durch, legte im Strafraum auf Fabian Schnellhardt ab, doch dessen Schuss konnte in letzter Sekunde noch zur Ecke geklärt werden. Die darauffolgende Ecke trat Schnellhardt präzise in den Fünfmeterraum, wo SC-Kapitän goldrichtig stand und per Kopfball zum 2:0 einnickte.

Der VfL meldet sich zurück ++ Entscheidung vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel tat sich die Thüne-Elf zunächst schwer, wieder ins Spiel zu finden. Ein Abstimmungsproblem zwischen Leon Göbel und Bennet Fröhlich nutzte der VfL durch Daneyko eiskalt aus und kam zum 2:1-Anschlusstreffer. Plötzlich war wieder Spannung in der Partie, und die Gastgeber witterten ihre Chance. Doch der SCH ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und übernahm schnell wieder die Kontrolle. Nach einem Foul im Strafraum an Neuzugang Kristian Bako entschied der Schiedsrichter folgerichtig auf Elfmeter. Routinier Maciej Wolanski trat an und verwandelte sicher zum 3:1-Endstand. Damit war die Partie entschieden, und der SCH sicherte sich souverän das Ticket für die nächste Runde im Landespokal.

Trainerstimme zum Spiel

Nach den 90 Minuten in Meiningen zeigte sich André Thüne zufrieden: „Der Sieg war am Ende absolut verdient, keine Frage. Wir haben unsere Pflichtaufgabe hier souverän erfüllt.“

