– Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Pflichtaufgabe erfüllt Letztes Jahr noch Ligagegner, nun zwei Klassen Unterschied. Entsprechend war die Aufgabe in Meiningen für den 1. SC 1911 Heiligenstadt eine Pflichtaufgabe. Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Landesklasse 3 TFV-Landespokal Heiligenst. Meiningen

Die erste Runde im Landespokal ist gespielt, und für die Thüne-Elf ging es auswärts gegen keinen Unbekannten: den letztjährigen Ligakonkurrenten VfL Meiningen 04. BERICHT des 1. SC 1911 Heiligenstadt

Von Beginn an nahm die Gast-Elf das Heft des Handelns in die Hand und setzte die Hausherren früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute gab es die erste Gelegenheit – ein Freistoß von Maciej Wolanski blieb jedoch in der Mauer hängen. Der VfL agierte aus einer sehr defensiven Grundordnung heraus und lauerte immer wieder auf Konter. Doch die besseren Chancen gehörten klar dem SCH. In der 22. Minute scheiterte Wolanski noch am Pfosten, ehe nur zwei Minuten später der Bann gebrochen war: Nach schöner Vorarbeit von Hagen Pietsch vollendete der SCH zur verdienten Führung. Dominanz vor der Pause belohnt

Der SCH hatte das Spielgeschehen fest im Griff und war klar die spielbestimmende Mannschaft. Kurz vor dem Pausenpfiff dann der nächste Höhepunkt: Leon Gümpel setzte sich stark durch, legte im Strafraum auf Fabian Schnellhardt ab, doch dessen Schuss konnte in letzter Sekunde noch zur Ecke geklärt werden. Die darauffolgende Ecke trat Schnellhardt präzise in den Fünfmeterraum, wo SC-Kapitän goldrichtig stand und per Kopfball zum 2:0 einnickte. Der VfL meldet sich zurück ++ Entscheidung vom Punkt