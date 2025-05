Pflichtaufgabe erfüllt 🖤🤍

Am heutigen Sonntag gastierte der KSC Ehingen auf dem heimischen SportgelÀnde am Schinderwasen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die HochstrĂ€ĂŸelf dann ein ganz anderes Gesicht. Nach Zuspiel von T. Burkhardt behielt Yannick Hofmann die Ruhe, umkurvte mit starkem erstem Kontakt den TorhĂŒter und schob zur 1:0 FĂŒhrung ein. Der FĂŒhrungstreffer setzte wieder die Leichtigkeit innerhalb der Mannschaft frei. Nach einem Wahnsinnssolo war A. Martinovic nur mit einem Foul zu stoppen. In Abwesenheit von C. Boldea verwandelte Yannick Hofmann den fĂ€lligen Strafstoß souverĂ€n zum 2:0. 15 Minuten spĂ€ter stellte Jorge Almeida nach Eckball von S. Erz den Spielstand auf 3:0 und entschied die Partie vorzeitig. Mit dem Schlusspfiff durfte sich dann auch Coach Agon Hehl noch auf der TorschĂŒtzenliste zum 4:0 Endstand verewigen.

Bei wechselhaftem Wetter startete die HochstrĂ€ĂŸelf zunĂ€chst verschlafen in die Partie. Vor allem im Mittelfeld kam man kaum in die ZweikĂ€mpfe und musste den stark aufspielenden GĂ€sten einige gute Abschlussgelegenheiten zugestehen. Im Spiel nach vorne war man hĂ€ufig zu ungenau und konnte nur selten fĂŒr Durchschlagskraft sorgen. Die beste Chance der ersten Halbzeit lag dennoch auf Seiten des SV P/B - diese vergab A. Martinovic leider fahrlĂ€ssig.

Insgesamt ein verdienter Sieg fĂŒr die HochstrĂ€ĂŸelf, die nach anfĂ€nglichen Problemen die Ruhe behielt und die Chancen eiskalt ausnutze.

Die Reserve verlor ihre Partie 3:4.

TorschĂŒtzen waren Sergio RDS, Max Daur und Bashkim Gashi.

Am kommenden Donnerstag findet dann entzĂŒckenderweise das Topspiel der Kreisliga A zwischen dem drittplatzierten SV Pappelau/Beiningen und dem zweitplatzierten SG Griesingen statt. Anpfiff in Griesingen ist um 18:30 Uhr. Die Reserve spielt bereits am Dienstag um 18:30 Uhr.