Pflichtaufgabe erfüllt HESSENPOKAL: +++ Einzug ins Viertelfinale: TSV Steinbach Haiger rmit 2:1-Sieg gegen Weidenhausen +++

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger zieht durch einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Adler Weidenhausen ins Viertelfinale des Bitburger Hessenpokal ein. Die beiden Treffer für die Mittelhessen fielen bereits in den ersten fünf Minuten. Die Gastgeber kamen ihrerseits in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer.

Die erste Hälfte

Der TSV Steinbach Haiger hatte die Partie vom Anstoß weg fest im Griff. Henrik Renke lenkte eine Flanke von Franck Tehe, nach nicht einmal 180 Sekunden, ins eigene Tor. Nur eine Minute später traf Mick Gudra, ebenfalls auf Vorlage von Franck Tehe, zum 2:0 für die Gäste. Die Mittelhessen ließen aber auch trotz dieser frühen Führung nicht nach. Paul Stock (10.), Arif Güclü (13.) und Serkan Firat (27.) hatten beste Chancen, die Partie schon in der ersten halben Stunde zu entscheiden. Nachdem erneut Arif Güclü in der 36. Minute die vierte Großchance nach den beiden Treffern vergeben hatte, ging es zum Pausentee.

Die zweite Hälfte

War das 0:2 zur Pause noch äußerst schmeichelhaft für den SV Adler Weidenhausen, kamen die Hausherren nun besser ins Spiel, ohne sich dabei jedoch Chancen auf den Anschlusstreffer zu erspielen. Nach 25 ausgeglichenen Minuten, vergaben Sasa Strujic (71.), Franck Tehe (81.) und Serkan Firat mit einem Pfostenkracher in der 86. Minuten größte Chancen auf die endgültige Entscheidung. Da der TSV Steinbach Haiger die Gastgeber vollkommen unnötig im Spiel hielt, kam es beinah so, wie es nach solchen vergebenen Chancen so oft passierte. Der SV Adler Weidenhausen war dem Anschlusstreffer durch Jan Gerbig in der 87. Minute sehr nahe. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dann Tim Ullrich tatsächlich noch der Ehrentreffer für die Hausherren. Anschließend passierte jedoch nichts mehr und so zog die Elf von Trainer Pascal Bieler vollkommen verdient ins Viertelfinale ein.