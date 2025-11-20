"Pflichtaufgabe" beim erstarkten Tabellenletzten für Göttingen 05

Brinkwerth weiß, dass sein Team auf einen Gegner trifft, der sich zuletzt in der Landesliga akklimatisiert hat: „Die letzten Spiele waren doch von dem, was man gelesen hat und den Ergebnissen, recht ansehnlich.“ Besonders das knappe 0:1 zuhause gegen Vorsfelde zeigt für ihn, wohin die Entwicklung geht: „Da haben sie einen heißen Kampf geliefert und unglücklich verloren. Also, wie man schon sagt: Sie sind in der Liga angekommen.“

Neben der gewachsenen Sülbecker Stabilität sieht der 05-Trainer einen weiteren X-Faktor: Platzverhältnisse und Rhythmus. „Wir haben hier ein absolutes Kontrastprogramm vom Kunstrasenplatz gestern gegen Bovenden oder Training – dann zum Rasenplatz, der mit Sicherheit kein Teppich sein wird, das ist ja auch verständlich bei dem Wetter.“ Dass Sülbeck genau darauf setzen wird, erwartet Brinkwerth klar: „Ich denke, Sülbeck will sich dann auch nochmal beweisen, dass sie in der Liga angekommen sind – mit einem guten Spiel und vielleicht mit Punkten oder Sieg, will ich nicht hoffen.“

Personell bleibt abzuwarten, wie sehr das kräftezehrende Mittwochspiel Spuren hinterlässt. „Man muss mal sehen, wie die Spieler das Mittwochspiel verkraftet haben. Die 05er gewannen im Bezirkspokal mit 3:0 gegen Bovenden und setzten ein Ausrufezeichen. Freitag wird sicherlich eher im regenerativen Bereich sein.“ Sorgen macht der angeschlagene Top-Torjäger: „Ali Ismail musste ausgewechselt werden mit Oberschenkelproblemen, da müssen wir mal schauen, wie das aussieht für Sonntag.“ Der restliche Kader dürfte ähnlich aussehen wie gegen Bovenden – inklusive voller Bank: „Dass wir sogar sechs Mann aus dem eigenen Kader auf der Bank hatten, gab es ja noch nicht so oft.“

Trotz der Warnungen ist das Ziel glasklar: „Wir wollen natürlich jetzt die Leistung, die wir gezeigt haben gegen Bovenden, wiederholen. Auswärts in Sülbeck ist schwer, aber auf alle Fälle wollen wir versuchen, die drei Punkte zu holen“ Aus Tabellenperspektive sieht Brinkwerth daran auch kaum ein Vorbeikommen: „Das ist sicherlich auch eine gewisse Pflichtaufgabe, auch wenn wir um die Schwere wissen. Aber alles andere als drei Punkte wäre dann doch schon eine Enttäuschung für uns vor dem Spiel.“