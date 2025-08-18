Pflicht erfüllt – Zweite im Bezirkspokal weiter

Mit einem 3:0-Heimerfolg gegen die SGM Ohmden/Holzmaden II zieht unsere Zweite Mannschaft in die nächste Runde des Bezirkspokals ein. In einer Partie ohne großen Unterhaltungswert hatten die Weilheimer über weite Strecken viel Ballbesitz, fanden nach dem schnellen 3:0 aber kaum noch Lösungen, um den tiefstehenden Gegner ernsthaft zu gefährden.



Die Treffer fielen früh: Denis Muratovic traf in der 10. und 11. Minute doppelt, Finn Schubarth erhöhte kurz darauf (20.). Zwei weitere Tore wurden aberkannt, anschließend verhinderte der Gäste-Keeper weitere Treffer.



Am kommenden Sonntag wartet zu Hause mit dem A-Ligisten aus Linsenhofen der nächste Gegner.



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #bezirkspokal #heimspiel