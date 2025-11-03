Pflicht erfüllt - Winterpause für Junglöwinnen

Die Heimelf übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und versuchte Ball und Gegner laufen zu lassen. Das funktionierte allerdings nur bis zum gegnerischen Strafraum, denn dort hatte die Gastmannschaft aus Lohfelden bereits einen, an diesem Tag, fast unüberwindlichen Abwehrriegel installiert. Mit immer mindestens neun Spielerinnen am oder im eigenen Strafraum verteidigend, wartete der Gast auf die Angriffe der Junglöwinnen, ohne selbst Interesse an eigenem Ballbesitz oder gar konstruktivem Offensivspiel zu haben. Und weil dem KSV-Nachwuchs gegen dieses Abwehrbollwerk die nötige Tiefe und Variabilität im eigenen Angriffsspiel fehlte, brandete Angriffswelle nach Angriffswelle gegen das Abwehrbollwerk ohne dabei großen "Schaden" anrichten zu können. Einzig durch Schüsse aus der zweiten Reihe oder nach Ecken konnten die Junglöwinnen in dieser Begegnung für Gefahr sorgen. So sollte es bis zur 22. Minute dauern, ehe Clara Trümner, nach Zuspiel von Marlene Remus, eine Lücke im Abwehrverbund der Gäste aus Lohfelden fand und aus ca. 22 Metern die Gästetorhüterin überwinden konnte. Auch in der Folge änderte sich am Spielverlauf nichts. Ecke um Ecke folgte auf geblockte Abschlüsse, aber bis zur 39. Minute wollte kein weiterer Treffer fallen. In besagter 39. Minute foulte eine Abwehrspielerin KSV-Angreiferin Emilia Cnyrim und Trümner erzielte im Nachschuss, des von der Torhüterin gehaltenen Strafstoßes, ihren zweiten Treffer des Tages.

Weil die Mannschaft des JFV Söhre auch in der zweiten Hälfte jeden Ansatz von Offensivspiel verweigerte, blieb es beim einseitigen Spielverlauf, nur das das belagerte Tor jetzt auf der anderen Seite des Fußballplatzes stand. Paulina Kapsa in der 43. Minute, Sarai Bahn in der 58. Minute und Nora Meißner in der 64. Minute sorgten, bezeichnenderweise jeweils mit Schüssen von außerhalb des Strafraums, für den am Ende ungefährdeten 5:0-Heimsieg.