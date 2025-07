Pflicht erfüllt: Weiche zieht souverän ins Pokal-Viertelfinale ein

Der SC Weiche Flensburg 08 hat sein erstes Pflichtspiel der Saison 2025/26 souverän gemeistert. Im Achtelfinale des SHFV-LOTTO-Landespokals setzte sich der Regionalligist beim Oberligisten PSV Union Neumünster mit 5:0 (2:0) durch und untermauerte damit seine Favoritenstellung. 256 Zuschauer verfolgten die Partie an der Stettiner Straße, die bei wechselhaftem Wetter und rund 20 Grad stattfand.

Nach anfänglichen Gelegenheiten und einem Aluminiumtreffer von Marcel Cornils (8.) brachte Moritz Göttel Weiche per Kopfball auf Vorlage von René Guder in Führung (32.). Nur zwei Minuten später erhöhte Kapitän Mads Albæk mit einem satten Dropkick aus der Distanz auf 2:0 – sein erster Treffer im Flensburger Trikot. Kurz vor der Pause ließ der Regionalligist die Zügel kurz schleifen, ohne aber in Bedrängnis zu geraten.

Im zweiten Durchgang wurde Neumünster mutiger, erspielte sich durch Timo Barendt einige Möglichkeiten, doch Weiches Schlussmann Nils Bock präsentierte sich als sicherer Rückhalt. Spätestens nach dem 3:0 durch Obinna Iloka (53.), der eine Hereingabe von Albæk verwertete, war die Partie entschieden.