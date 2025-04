Pflicht erfüllt – TSV Altenstadt nimmt gegen Schlusslicht Weil erwarteten Sieg mit

Die Herausforderung für seine Elf bestand darin, geduldig zu bleiben und nicht zu schnell alles zu wollen. So blieb die Brechstange in der Werkzeugkammer unbenutzt liegen. Sie war auch gar nicht nötig, weil Markus Dulisch bereits nach elf Minuten mit dem 1:0 den Bann brach. Danach brauchten sich die Gastgeber nur noch darauf zu beschränken, die Partie zu kontrollieren. Denn Weil wagte es nur äußerst selten und dann auch nur sehr zaghaft, die Mittellinie zu überschreiten. „Die hatten während des Spiels keine einzige richtige Chance“, konstatierte Wagner.

Dass die Platzherren kein Schützenfest feiern würden, zeichnete sich schon nach wenigen Minuten ab. Der designierte Absteiger verschanzte sich mit zehn Mann am eigenen Strafraum und überließ dem TSV völlig die Initiative. „Die haben sich hinten eingebunkert“, stellte Wagner fest. Für den Coach war es ein legitimes Mittel, das er auch so erwartet hatte. „Weil ist ein faire Mannschaft“, zollte er dem Fußballclub seinen Respekt. „Die gibt sich nicht auf.“

Weil sich der Gegner in seiner Hälfte einmauerte, blieben die Möglichkeiten auch für Altenstadt rar gesät. Da jeder wusste, dass eine 1:0-Führung längst noch keine Garantie für einen Dreier ist, bemühten sich die Altenstädter in aller Ruhe um den zweiten Treffer. Der ließ bis zur 56. Minute auf sich warten, als Franz Demmler die Gunst der Stunde nutzte. „Da war es dann erledigt“, stellte Wagner nüchtern fest. Seine Mannschaft beschränkte sich in der Folgezeit darauf, das Ergebnis zu verwalten. Chancen blieben Mangelware, weil der Gegner stur an seiner Devise festhielt, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Und dieses Vorhaben gelang dem Schlusslicht am Ende dann auch.