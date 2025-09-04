Pflicht erfüllt, Blick nach vorn

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Twistringen hat das Achtelfinale im Bezirkspokal erreicht, ließ beim 2:0-Erfolg beim TSV Eystrup aber Glanz und Dominanz vermissen. Gegen den Außenseiter aus der Kreisliga Nienburg sorgten Beytullah Sengönül (29.) und Aaron Noah Djulic (75.) für die Treffer. Entscheidend war jedoch, dass Eystrup zwei Strafstöße vergab – und Twistringen so einem peinlichen Rückstand entging.

„Ein schwacher Auftritt“, bilanzierte Spielertrainer Simon Beuke ehrlich. „Viele Fehlpässe, wenig Struktur. Aber am Ende standesgemäß weitergekommen.“ Immerhin: Mit Blick auf das anstehende Heimspiel am Sonnabend gegen den SV Heiligenfelde (Anstoß 15 Uhr) blieb der Kader weitgehend unversehrt. Gestern, 20:00 Uhr TSV Eystrup 1893 TSV Eystrup SC Twistringen Twistringen 0 2 Abpfiff

Der Pokalerfolg war am Ende verdient – aber keineswegs souverän. Zwar brachte Sengönül sein Team nach einem feinen Lupfer in Führung, doch zwei kapitale Fehler im Spielaufbau führten zu zwei Elfmetern für Eystrup. Einer wurde von Keeper Jannik Blome stark pariert, der andere flog über das Tor. „Ansonsten hätten wir zur Pause auch 1:2 hintenliegen können“, so Beuke. In der zweiten Halbzeit traf Djulic mit einem Distanzschuss sehenswert ins rechte obere Eck – der Deckel war drauf, der Arbeitstag beendet.

Heiligenfelde kommt – Twistringen will makellose Bilanz wahren Vier Spiele, vier Siege – der SC Twistringen ist in der Bezirksliga 1 weiterhin voll auf Kurs. Doch mit dem SV Heiligenfelde kommt ein Gegner, der trotz Platz 13 nicht unterschätzt werden sollte. „Das sind sehr erfahrene Bezirksligaspieler“, warnt Simon Beuke. „Sie stehen oft tief und machen es sehr zäh – gegen solche Gegner tun wir uns manchmal schwer.“

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr SC Twistringen Twistringen SV Heiligenfelde Heiligenfeld 15:00 PUSH