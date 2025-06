Pfingstturnier des SV Glehn startet mit über 100 Mannschaften

Viel Zeit zum Luftholen blieb den Verantwortlichen des SV Glehn in diesem Jahr wahrlich nicht: Nur elf Tage nach dem Jahrhundertspiel gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach startet am kommenden Freitag (6. Juni) die 28. Ausgabe der Pfingstturniere – und die haben es wieder in sich: Wie im Vorjahr werden an den vier Tagen bis Pfingstmontag (9. Juni) in den Mädchen-Altersklassen U9 bis U15 sowie bei den Bambinis bis zur E-Jugend exakt 114 Teams mit rund 900 Spielerinnen und Spielern den Glehner „Geist“ von Pfingsten miterlebt haben.