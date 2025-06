Pfingstturnier des SV Glehn ist schon fast ein Selbstläufer

Seit Freitag läuft die Fußball-Show des SV Glehn: Noch bis Montag (9. Juni) führt der unter dem Vorsitz von Norbert Jurczyk so umtriebige Verein mit der schon 28. Auflage seines Pfingstturniers in den Mädchen-Altersklassen U9 bis U15 sowie Bambini bis E-Jugend 114 Teams mit rund 900 Spielerinnen und Spielern zusammen.

Das Interesse sei so groß gewesen, verrät der Vorsitzende, „dass wir jetzt schon Voranmeldungen für 2026 haben. Und zwar sowohl von Mannschaften, denen wir leider absagen mussten, als auch von Teams, die in diesem Jahr dabei sind.“ Für Sonntagabend (17 Uhr) steht zum zweiten Mal ein Kleinfeldturnier für Damen-Mannschaften auf dem Programm. „Die Premiere im vergangenen Jahr war schon vielversprechend und wir hoffen, dass viele Zuschauer den Abend mit uns verbringen werden“, sagt SV-Trainer Christopher Papadopoulos. Favorit auf den Turniersieg ist sicherlich Niederrheinliga-Aufsteiger TSV Urdenbach. Mit diesem Event enden auch die Charity-Aktionen des SV Glehn zu seinem 100-jährigen Bestehen. Deren Ziel sei es gewesen, erklärt Jurczyk, „zusammen mit den in Glehn ansässigen Institutionen 100.000 Euro für die Aktion ,Ein Herz für Kinder’ zu sammeln. Einen Teil der Turnier-Einnahmen werden wir der Stiftung zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird es Gelegenheit geben, unmittelbar für ‚Ein Herz für Kinder’ zu spenden.“

Seit mehr als 40 Jahren ist der SV RW Elfgen an Pfingsten im Geschäft. Auch ein Verdienst des Ende des vergangenen Jahres verstorbenen „ewigen“ Geschäftsführers“ Theo Langen. Der Samstag startet um 9.30 Uhr mit einem Turnier für E-Jugendliche, ab 14Uhr ist die D-Jugend an der Reihe, parallel kicken die Alten Herren um den Kurt-Heimann-Gedächtnispokal. Titelverteidiger ist die SG Neukirchen/Hülchrath. Am Sonntag um 9.30 Uhr legen die F-Junioren los.

Längst zu einer Institution ist an den Pfingsttagen das Turnier des SV Rheinwacht Stürzelberg geworden. Zur 53. Auflage sind am Sonntag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr Spiele der Bambini sowie der F-, D- und D2-Jugend zu sehen. Bereits am Samstag geht es bei den Turnieren „Straße gegen Straße“ zu Sache. Zum Start um 10.30 Uhr kicken Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Die weiteren Turniere: 11 bis 13.30 Uhr: Teens von 12 bis 14 Jahre; 11.30 bis 13.30 Uhr: Kinder bis 8 Jahre; ab 13.45 Uhr: Erwachsene; ab 14 Uhr: 14 bis 16 Jahre; ab 14.15 Uhr: 16 bis 18 Jahre.