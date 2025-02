Pfingstcamp der KSC-Fussballschule beim TSV!

Dein Abenteuer im Wildpark und Umgebung – Das Fußballcamp für alle Kicker und Kickerinnen!

Du liebst Fußball? Egal ob Abwehr, Mittelfeld, Sturm oder wenn du deine Position noch suchst – bei uns bist du richtig! Alle Kinder von 6 bis 13 Jahren sind herzlich willkommen – ganz unabhängig davon, ob du bereits Fußballerfahrung gesammelt hast oder nicht.

Unsere Camps finden in Karlsruhe und bei unseren Partnervereinen statt. Je nach Camp trainierst du drei, vier oder fünf Tage in kleinen Gruppen mit gleichaltrigen Kindern. So kannst du richtig durchstarten!

Dribbeln, Pässe, Torschüsse oder Ballannahme – wir zeigen dir, wie du noch besser wirst. Beim Technik-Test kannst du dein Können zeigen und bekommst Tipps, wie du dich weiterentwickeln kannst.

Fußball ist mehr als nur Tore schießen: Bei uns lernst du Teamgeist, Fairplay und Respekt. Gemeinsam trainieren, Spaß haben und neue Freunde finden – das steht im Mittelpunkt!