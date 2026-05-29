Pfiade, Frän! »Damenfußball verliert eine ganz große Persönlichkeit« 22. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Zum Abschluss der Saison gastiert der FC Ruderting beim TSV Schwaben Augsburg von Helmut Weigerstorfer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Franziska Schwaiberger (mit Kapitänsbinde) auf ihren letzten Metern als Fußballerin. – Foto: Simon Schwaiberger

Die Messen sind bereits seit längerer Zeit gelesen. Der FC Ruderting ist Meister und steigt somit in die Regionalliga auf, der TSV Schwaben Augsburg muss leider den gegenteiligen Weg antreten. Und so ist das direkte Aufeinandertreffen beider Teams am 22. und letzten Spieltag der Frauen-Bayernliga-Saison 2025/2026 ein großes Abschiednehmen. "Bayernliga Ade", fasst es Schwaben-Manager Roland Aubele kurz und treffend zusammen.

Die letzte große Bühne dieser Spielzeit gehört einer Akteurin, die den (nieder-)bayerischen Frauenfußball der vergangenen Jahre geprägt hat: Franziska "Frän" Höllrigl, die bekanntlich inzwischen der Liebe wegen Schwaiberger heißt. "Ganz besonders möchten wir Franziska Schwaiberger zu ihrer Fußballrente alles erdenklich Gute wünschen. Mit ihr verliert der Damenfußball eine ganz große Persönlichkeit", spricht der 50-Jährige das aus, was viele denken - und wissen. Die letzten Worte gehören eben jener Torjägerin. Ein FuPa-Interview das daherkommt, wie eines ihrer Dribblings. Blitzschnell, klar und zielgerichtet...

Lieber ein 1:0 oder ein 5:4?

1:0 - hinten die Null halten, ist immer top. Lieber eine Vorlage, ein Tor oder eine Rettungsgrätsche?

Schwierige Frage, aber als offensive Spielerin entscheide ich mich für die Vorlage. Lieber Hallenfußball oder ein Spiel an der frischen Luft?

Frischluft. Halle ist zur Abwechslung im Winter natürlich auch cool, aber grundsätzlich ist mir draußen lieber. Lieber Bayernliga oder Regionalliga?

Beides top. Lieber Torschützenkönigin oder Meisterschaft?

Eindeutig: Meisterschaft! Lieber Auswärtsspiel oder Partie vor heimischen Publikum?

Heimspiele sind die schönsten Spiele. Lieber Frauenbiburg oder Ruderting?

Der Heimvorteil ist ausschlaggebend: Ruderting. Wobei ich die Zeit in Frauenbiburg auch nicht missen möchte.

Regionalliga in jungen Jahren: Ihre ersten Spiele im Seniorenbereich absolvierte die inzwischen 30-Jährige beim SV Frauenbiburg. – Foto: Werner Kroiß

Das wichtigste Tor?

Puh, das fällt mir spontan nicht ein. Grundsätzlich ist ja jedes Tor wichtig. Wenn ich eins nennen müsste, dann vielleicht das entscheidende 4:3 bei der Deutschen Hallenmeisterschaft gegen die Panthers aus Köln. Das unwichtigste Tor?

Unwichtige Tore gibt es meiner Ansicht nach nicht wirklich. Das wichtigste Spiel?

Rückblickend auf meine ganze Fußball_Laufbahn: Wahrscheinlich in der U17 ein entscheidendes Spiel um den Aufstieg in die Juniorinnen-Bundesliga. Kurzfristig gesehen: Der Sieg vor ein paar Wochen daheim gegen Forstern - somit war die Tür zur Meisterschaft weit offen. Der größte Erfolg?

Wenn man es an einem Titel festmachen müsste, dann wären es vermutlich der 3. Platz bei der Deutschen Hallenmeisterschaft und die beiden Bayernliga-Meisterschaften. Aber persönlich sehe ich es als größten Erfolg, so tolle Menschen kennengelernt zu haben, mit denen ich diese sportliche Erfolge teilen durfte. Die bitterste Niederlage?

Keine Niederlage ist schön. Aber am bittersten war wahrscheinlich das 0:1 gegen Aachen im Halbfinale der Deutschen Hallenmeisterschaft. Die Partie, die gerne aus dem Gedächtnis gestrichen werden kann?

Grundsätzlich jede Niederlage. So konkret kann ich hier nichts nennen. Der Lieblingsgegner?

Habe ich tatsächlich nicht. Der Angstgegner?

Gibt es auch nicht. Die härteste Gegenspielerin?

Da könnte ich einige nennen... Das beste Foto meines Mannes Simon, der immer mit dabei ist, wenn der FCR spielt?

Sind alle top, aber am besten gefällt mir natürlich immer das Mannschafts-Siegerfoto nach dem Spiel.

Regionalliga in jungen Jahren: Ihre ersten Spiele im Seniorenbereich absolvierte die inzwischen 30-Jährige beim SV Frauenbiburg. – Foto: Werner Kroiß