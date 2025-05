Pfiad eich, Hardey, Nico, Robin!

Versuche ich heute auch irgendwie.

Oberglaim Hinspiel 1:1 - erste HZ Sause im Kasten und zweite HZ ich.

Dieses mal...bei seinem allerletzten Spiel unser Mittelstürmer, unsere wandelnde 3D Wand, unsere Legende Hardey.

Nach einem echt guten Spiel der Ersten durften wir dann ran.

Eine voll besetzte Bank mit geilen Jungs und der Ex Bayernligalegende Thomas Stumpf - als Jugendspieler waren er, Betzo, Hubo etc für mich schon riesen Typen und nun sitzt einer dieser Typen da und ich schicke ihn zum Warmmachen - Strange oder?

Jonas und Alex waren leider immer noch raus - kommende Legenden. Jede Wette!

So gingen wir in das Spiel und legten eine echt gute erste Halbzeit aufs Parkett welche mit einem 0:0 endete.

Vini Jr. hörte nicht auf mich und machte was er wollte.

Phil ist gefühlte 2 Meter groß aber sprang umher wie ein angeschossenes Reh.

Dine kickte sich mit einem Roundhousekick selbst aus dem Spiel

Fabio schaute wie beim letzten Abendmahl.

Pascal und Pata kreuzten ihre Bänder.

Kathi fing Naturfotos ein.

In der zweiten Halbzeit hatten wir leider kaum mehr Auftrag

Baris hingegen wollte mit dem Kopf durch die Wand. Zum Glück ist beiden Spielern da nichts passiert.

Am Ende 4:0 für Oberglaim - nach der zweiten Halbzeit auch verdient.

Höchst erotisch waren Hardeys Aktionen im Tor.

Höchst erotisch war, dass Robin noch ein letztes Mal als Aussenverteidiger ran durfte.

Höchst erotisch war mal wieder der akkurat gezupfte Schnauzer von Alex.

Höchst erotisch war Jonas, weil er einfach Jonas ist.

Über das Spiel gibts halt echt kaum was zu schreiben.

Am Ende bleibt über, dass das Ende immer der Anfang eines Beginns ist.

Und, dass wir eben geile, wirklich geile Jungs verlieren.

Einfach DANKE!

Danke Nico, dass du gestern nochmal bei uns gekickt hast. Ich halte menschlich von dir ultra viel und wünsche dir echt alles erdenklich Gute.

Wär echt zu schön, wenn unsere Wege uns mal wieder kreuzen würden.

Du warst, bist und bleibst einfach eine Konstante!

Ich hoffe, dass es dich gefreut hat gestern nochmal - zumindest mit einigen - deiner Jungs am Platz zu stehen.

Hast du dir mehr als verdient!!!

Ich verachte Umarmungen, aber du hast dir eine verdient!

Danke Robin.

Einer der sympathischsten Menschen die ich je kennenlernen durfte. So unendlich schade, dass es arbeitstechnisch nicht mehr funktioniert aktuell.

Schön, dass du gestern nochmal mitgekickt hast.

Bleib wir du bist und bitte schau ab und zu vorbei, Manndal.

Und wer weiß, vielleicht ergibt es sich ja irgendwann wieder.

Danke Stu, Legende, dass du gestern bei uns dabei warst.

Dachte nicht, dass ich dich nach so vielen Jahren nochmal auf dem Platz sehen darf..

Es war mir eine Ehre!

Und da fehlt noch einer, oder?

Danke Hardey.

Du hast 30 Jahre deine Knochen hingehalten.

Du hast gestern gehalten wie eine Katze auf XTC!

Danke man..ich bin kein sentimentaler Typ, aber das gestern war am Ende echt schwierig.

Wenn Geschichten enden tut mir sowas immer extrem weh.

Während des Schreibens muss ich wirklich aufpassen, dass mit nicht noch ein Tränchen kommt - und nein dafür schäme ich mich nicht.

Danke Stu, dass du diese riesen Idee mit uns beiden hattest.

Danke Hardey für die Saison und auch an die Klärwerke, denn ohne die würds sauber stinken!

So hammas jetzt?

Dann bleibt noch Dank auszusprechen an die Schiedsrichter!

Leider wird da viel zu selten gedankt und meist nur kritisiert.

Wenn ein Spieler in 90 Minuten 10 scheiß Bälle spielt, war die Leistung ok - wenn der Schiri zwei Fehler in 90 Minuten macht drehen alle am Rad.

Daher..Danke an all, die bei uns gepfiffen haben!

Danke an Heini und Petra, weil mich eure erotische Schwungmasse inspiriert!

Danke an Alfred..Legende!

Danke an Veite und Django, weils einfach gut ist mit euch.

Danke an die Meteorologen, da ich dank euch immer weiß, wie ich mich zu kleiden habe.

Danke an mich, weil ja sonst auch keiner dankt.

Und danke an Oberglaim, dass der Platz Barrierefrei ist, sonst hätten wir mir Pata und Pascal Probleme bekommen.

Somit bleibt übrig: Interessante Erste Saison!

Erste gewinnt die Relegation.

Seng ma uns bald wieder.

Pfiad eich!!!