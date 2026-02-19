Pfeuffer, Bartel und Fella übernehmen beim 1. FC Fuchsstadt Thomas Kaiser tritt zurück +++ internes Trainerteam soll im Abstiegskampf neue Impulse setzen +++ Duell gegen Eisingen auf 25.03 verlegt von PM/MB · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Fuchsstadt geht ohne die beiden bisherigen Trainer Thoams Kaiser (li.) und Tobias Bold (re.) in die Restrückrunde der Landesliga-Saison 25/26. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Beim 1. FC Fuchsstadt gibt es kurz vor dem Start in die Rückrunde einen Wechsel an der Seitenlinie. Trainer Thomas Kaiser ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. In einem ausführlichen Gespräch analysierten Verein und Coach gemeinsam die sportliche Situation sowie die Planungen für die zweite Saisonhälfte – anschließend bot Kaiser seinen Rücktritt an, der nach reiflicher Überlegung in beiderseitigem Einvernehmen angenommen wurde.

"Der FC Fuchsstadt bedankt sich bei Kaiser ausdrücklich für dessen Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten. Für seinen weiteren persönlichen und sportlichen Weg wünscht der Verein ihm alles Gute", lässt der Klub in der seiner Pressemeldung verlauten. Die Mannschaft wird in der Rückrunde nun von einem Trainertrio betreut: Philipp Pfeuffer, Kapitän Sebastian Bartel und Frank Fella übernehmen ab sofort die Verantwortung. Der Verein setzt dabei auf eine interne Lösung, um in der entscheidenden Saisonphase neue Impulse zu setzen.

Für Pfeuffer war die Übernahme auch eine Frage der Verbundenheit. Der Spielertrainer macht deutlich, worum es in den kommenden Monaten geht: „Unser ganz großes Ziel ist es, die Klasse zu halten“, sagt er. Nach der Entscheidung habe sich im Austausch mit der Vorstandschaft schnell gezeigt, dass es nur noch wenige Optionen gebe. „Der FC Fuchsstadt ist mein Heimatverein. Ich habe hier jahrelang Landesliga gespielt und meine Jugend verbracht. Deshalb war klar, dass ich jetzt niemanden hängen lassen möchte.“ Gemeinsam mit Bartel habe er sich deshalb bereit erklärt, die Aufgabe bis zum Saisonende zu übernehmen. „Wir machen das jetzt bis zum Saisonende fertig – mit dem Ziel, irgendwie die Klasse zu halten“, so Pfeuffer.