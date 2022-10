Pfeiffers klarer Auftrag: TSG Backnang soll sofort nachlegen Backnangs Trainer verlangt von seinen Oberliga-Fußballern auch zu Hause gegen Ravensburg einen Dreier.

Für David Pfeiffer ist das Kräftemessen der TSG Backnang mit dem FV Ravensburg am Samstag ab 14 Uhr im Etzwiesenstadion ein „richtungsweisendes Spiel“. Dass der Coach des Fußball-Oberligisten dieser Begegnung eine solche Bedeutung beimisst, hat zweierlei Gründe. Zum einen würde ein Heimsieg bedeuten, dass der Drittletzte einen weiteren großen Schritt aus dem Tabellenkeller macht und zumindest nach Punkten mit den Gästen gleichzieht, die derzeit den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegen. Zum anderen würde sich mit einem Dreier der Eindruck verfestigen, dass die Roten mitsamt dem 4:1 beim SV Oberachern am vergangenen Samstag nach einem hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Saisonstart wirklich die Trendwende geschafft haben.

Vor der Fahrt in die Ortenau hatte Pfeiffer seine Mannschaft öffentlich unter Druck gesetzt. „Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen“, betonte der 39-Jährige. Eine Erwartungshaltung, der seine Schützlinge sofort gerecht wurden. Sie lieferten vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung ab und legten ein 2:0 vor. Als Flavio Santoro kurz nach Wiederanpfiff den dritten Treffer nachschob, war die Messe beinahe gelesen und Pfeiffer konnte damit leben, dass die TSG die Zügel ein wenig schleifen ließ. Am morgigen Samstag brauche es gegen Ravensburg aber wieder von Anfang an „die nötige Gier und Konzentration“, um auf den ersten Auswärtssieg dieser Spielzeit den dritten Heimsieg folgen zu lassen. „Es ist wichtig, sofort nachzulegen“, unterstreicht der Trainer, denn nur mit einem weiteren Dreier wird aus einem wichtigen Erfolgserlebnis etwas Nachhaltiges, das zusätzliches Selbstvertrauen gibt. Und das täte den Backnangern ausgesprochen gut, denn mit den Partien beim Fünften in Mutschelbach und gegen den Sechsten aus Hollenbach warten danach wieder harte Nüsse.

So weit in die Zukunft will Pfeiffer seinen Blick überhaupt nicht richten. „Es ist wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel schauen“, sagt er – wohlwissend, dass das „eine abgedroschene Floskel“ ist. Mit dem FV Ravensburg kreuze ein gut besetzter Oberligist unter dem Viadukt auf, der sich mit Stürmer Jorge Peláez Sánchez vom österreichischen Bundesligisten SV Ried noch verstärkt hat. Zuletzt behielten die vor allem als körperlich robust geltenden Oberschwaben auf eigenem Platz gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 3:1 die Oberhand, in der Fremde fällt ihre Bilanz bislang aber ziemlich dürftig aus. Drei Punkte nahmen sie noch nirgends mit, dabei darf es aus der Sicht der Murrtaler sicherlich bleiben.

Weil Stürmer Marco Rienhardt die muskulären Probleme, die ihn diese Woche außer Gefecht setzten, wohl rechtzeitig auskuriert hat, könnte die TSG zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf ins Rennen schicken. Muss aber nicht zwangsläufig so sein, denn „einige Spieler auf der Ersatzbank scharren mit den Hufen“, freut sich Pfeiffer. Auch die zuletzt verletzten Athanasios Coutroumpas und Baba Mbodji trainieren wieder mit, dürfen fürs Erste aber allenfalls auf einen Kaderplatz hoffen. Keeper Marcel Knauß und Michl Bauer fehlen weiterhin.

