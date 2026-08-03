Pfeiffer trifft dreimal: Unterhaching II schlägt FC Moosinning

Gezielter, analytischer Blick: FCM-Trainer Christoph Ball (vorne) hat sein Team auf die Relegation eingestellt. – Foto: C. Riedel

Dabei begann es gut für den FCM. Tobias Killer spielte mit einem Pass in die Tiefe Fabian Ulitzka frei. Hachings Keeper Jose Kohler rutschte leicht weg, und Ulitzka bugsierte den Ball zur frühen Gästeführung ins Netz (7.). Die Antwort der Hachinger ließ jedoch nur zehn Minuten auf sich warten. Sie kombinierten sich durchs Zentrum, die FCM-Defensive hob das Abseits auf, und Pfeiffer erzielte das 1:1 (17.).

Eine Nummer zu groß war für den FC Moosinning am Sonntagnachmittag die SpVgg Unterhaching 2. Der Talentschuppen des Regionalligisten besiegte den Aufsteiger mit 4:2 (2:1) Toren. Cornelius Pfeiffer traf dreimal.

Die Heimelf, gespickt mit wieselflinken und technisch versierten Talenten, setzte kurz darauf den nächsten Warnschuss ab, der am Tor vorbeizischte (19.). Wenig später schlug Haching erneut zu. Wieder kombinierten sich die Gastgeber schnell durchs Zentrum, und Samuel Weiß ließ FCM-Keeper David Auerweck mit einem Flachschuss keine Abwehrchance (20.). Beinahe wäre aus dem Doppelschlag sogar ein Dreifachschlag geworden, doch der Schiedsrichter erkannte eine Abseitsstellung.

Dann meldete sich auch der FCM wieder zu Wort. Mo Abdane brachte den Ball in die Mitte, doch Mert Güzerarslan köpfte übers Tor (28.). Im Gegenzug hatte Haching die noch größere Chance, als Pfeiffer völlig frei vor Auerweck auftauchte. Der Moosinninger Schlussmann rettete jedoch glänzend.

Weitere Torchancen gab es bis zur Pause nicht mehr. Die Zuschauer konnten dennoch mit der ersten Halbzeit zufrieden sein. Die Hachinger Reserve präsentierte sich als technisch sehr starke Mannschaft. Aber auch der FCM deutete mit seinen Offensivaktionen seine Klasse an.

FCM-Keeper muss verletzt raus

Auerweck bleib gleich in der Kabine. Die Leiste zwickte, für ihn rückte Paul Reiser in den Moosinninger Kasten. Und dort schlug es in der 51. Minute schon wieder ein. Pfeiffer hatte einen weiten Ball mustergültig mitgenommen und diesen hoch im langen Eck versenkt.

Der FCM hatte sich noch nicht von diesem Schock erholt, da nagelte Samuel Krenzer aus gut 35 Metern den Ball ans Tordreieck (52.). Kurz darauf bewahrte Reiser mit einer starken Parade nach einem Pfeiffer-Kopfball sein Team vor dem frühzeitigen Knock-out (59.). Der erfolgte fünf Minuten später, als Pfeiffer überlegt zum 4:1 einschob. Zuvor hatten die Moosinninger vergeblich eine Abseitsposition reklamiert.

Es spricht für die Moosinninger Moral, dass sie sich weiterhin Chancen erarbeiteten und schnell auch zum 2:4 kamen. SpVgg-Keeper Kohler spielte Can Bozoglu den Ball in die Füße. Der scheiterte noch bei seinem Abschluss, im zweiten Versuch war aber Güzelarslan erfolgreich (66.). Vielleicht wäre es noch mal spannend geworden, wenn Bozoglu die Flanke von Aziz Abdane nicht übers Tor geschossen hätte.

Für die Heimelf setzte der eingewechselte Philipp Knörchen den Ball ans Außennetz. Zudem erzielte Hachinger ein weiteres Abseitstor. Dann waren noch einmal die Moosinninger dran. Eine Flanke von Felix Meier setzte Bozoglu per Flugkopfball knapp daneben. Und in der Nachspielzeit verfehlte Yven Bölke eine Ulitzka-Flanke knapp.