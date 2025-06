Bergheim ist Pokalsieger – Foto: Markus Becker

Pfeiffer: "Man liebt den Fußball" Bezirksligist Hilal-Maroc Bergheim schlug den höherklassigen BC Viktoria Glesch-Paffendorf mit 2:1 und sicherte sich somit den Pokal im Kreis Rhein-Erft.

Hilal-Maroc Bergheim vollendete den starken Pokallauf und besiegte den Landesligisten BC Viktoria Glesch-Paffendorf mit 2:1. Nachdem die Bergheimer den Aufstieg durch eine kleine Schwächephase am Ende der Saison verspielten, gab es nun doch noch ein erfreulichen Abschluss für den Bezirksligisten.

Die Begegnung startete mit einem Elfmeter für Hilal, den Akoete Henritse Eninful zur 1:0-Führung für den Bezirksligisten verwandelte (6.). Im Anschluss hatten beide Teams große Probleme auf dem tiefen Rasen. Maroc agierte allerdings besser und so erhöhte Mohamed Said El Idrissi kurz vor der Halbzeit auf 2:0 für seine Truppe (45.). Kurz nach der Pause machte Joel Zolana das 1:2 für Glesch (50.) und das Spiel somit wieder spannend. Der daraufhin folgende offene Schlagabtausch endete in dem 2:1-Erfolg der Bergheimer.

"Ich sag mal so, in der ersten Halbzeit hatten wir fünf, sechs Hundertprozentige" Schlussendlich war es ein knapper, jedoch verdienter Sieg für den Bezirksligisten. Hilals Trainer Josef Pfeiffer mit der taktischen Analyse: "Der Verlauf des Spiels war an sich ziemlich einfach für uns, weil die Glescher von Anfang an nur lange Bälle gespielt haben. Dann haben wir natürlich versucht den Ball laufen zu lassen über mehrere Stationen, von links nach rechts, immer dass wir die schön beschäftigen und müde machen." Das Laufenlassen des Balls gelang seiner Mannschaft über weite Strecken. Doch seine Mannschaft wurde nachlässig im Hinblick auf die Chancenverwertung. "Ich sag mal so, in der ersten Halbzeit hatten wir fünf, sechs Hundertprozentige. Wir hätten auch 5:0 oder 6:0 führen können, dann wäre das Spiel schon gelaufen gewesen", erzählte der Übungsleiter.