Pfeife, Punkt, Perspektive Die fünfte Halbzeit von „Ey Schiri - Abseits!“

Am 26.01.2025 waren Daniel Fleddermann, Lukas Benen und Faruk Karakus meine ersten Gäste im Podcast FuPastisch - die Schiedsrichter zum Thema „Einfach machen - Schiedsrichter“. In unserem Gespräch ging es unter anderem auch um das Format „Ey Schiri - Abseits!“ und nun steht der Termin für die 5. Auflage endlich fest. Ich werde sehr gern vor Ort sein und mir das Konzept einmal persönlich ansehen.

In vier Wochen ist es wieder so weit: Die fünfte Ausgabe von „Ey Schiri - Abseits!“ steht an, dieses Mal mit einem komplett neuen Ansatz. Mit viel Leidenschaft laden die Organisatoren alle Interessierten herzlich dazu ein, eine Seite des Schiedsrichterwesens kennenzulernen, die man so nicht alltäglich sieht.

Ziel des Abends ist es, den Job des Schiedsrichters aus einer völlig neuen Perspektive zu präsentieren: spannend, überraschend und mit viel Spaß. Dabei soll deutlich werden, wie vielseitig und bedeutsam diese Aufgabe im Fußball wirklich ist. Wichtig: Bitte gebt spätestens eine Woche vor dem Termin Bescheid, mit wie vielen Personen ihr teilnehmen möchtet. Anmeldung: Meldet euch ganz unkompliziert über Instagram bei @luke_be_ oder @faruk_kar225. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Gäste, lasst uns gemeinsam etwas bewegen! Es wäre großartig, wenn ihr den Beitrag auf Instagram, in euren WhatsApp-Gruppen oder überall dort teilen könntet, wo er Menschen erreicht, die sich für Fußball und das Schiedsrichterwesen interessieren.

– Foto: #AusLiebeZumFußball