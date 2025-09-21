„ Pfeif ab!“ – Fatales Nickerchen beim letzten Freistoß

Kurz vor Schluss schickt Andreas Pummer eine klare Botschaft an den Schiedsrichter. „Pfeif ab!“, ruft der Trainer des FC Deisenhofen übers Spielfeld – beim Stand von 0:0 im Landkreis-Derby gegen den SV Heimstetten. In diesem Moment, das wird Pummer nach der Partie zugeben, „hätten wir das Unentschieden sofort mitgenommen“.

Ganz ähnlich klingt das bei Vitus Vochatzer, Mittelfeldmann beim SVH. „Klar hätten wir das Unentschieden gerne mitgenommen“, sagt der 21-Jährige, ehe er präzisiert: „Wir hätten es mitnehmen müssen.“ Doch das gelingt seinen Kollegen und ihm nicht, weil sie in der 93. Minute bei einem Freistoß des FCD ein kollektives Nickerchen einlegen. Die Strafe für so viel Schlafmützigkeit ist das späte Siegtor für Deisenhofen, das SVH-Trainerin Sarah Romert nach dem Abpfiff sauer aufstößt.

„Da waren zwei Spieler von uns zu weit weg von ihren Gegnern“, moniert die 30-Jährige. „Wenn man es in der 93. Minute nicht schafft, den Fokus hochzuhalten, dann darf man sich nicht beschweren.“ Wobei ihre Elf nicht nur in dieser Szene enttäuscht, sondern im kompletten Spiel nicht an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen kann.

„Wir sind offensiv nie richtig aufs Tor gekommen“, räumt auch Vitus Vochatzer ein. Schmerzlich vermisst wird dabei der zuletzt so starke Neuzugang Yamin H-Wold, der wegen muskulärer Problemen nicht auflaufen kann. Überdies müssen in der Pause auch Luka Arslan und Ikenna Ezeala verletzungsbedingt vom Feld.

„Es war ein lauer Sommerkick, bei dem die Keeper auf beiden Seiten nichts zu tun hatten“, fasst FCD-Trainer Pummer die Partie zusammen. Der Sieg durch den späten „Lucky Punch“ sei glücklich für sein Team, so der Coach. „Aber irgendwie haben wir die Situation, die zum Tor geführt hat, auch erzwungen.“

Der SVH dagegen steht am Ende mit leeren Händen da – und das trotz deutlich mehr Spielanteilen und Ballbesitz. Und so resümiert Vitus Vochatzer: „Eigentlich dürfen wir das Spiel nie und nimmer verlieren.“ (ps)