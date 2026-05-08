»Pfeffer hat gefehlt«: Sturm noch nicht bereit für Relegation

Hauzenberg konnte sich gegen Geretstied nicht erscheidend in Szene setzen. – Foto: Robert Geisler

Nein, der FC Sturm Hauzenberg ist noch nicht bereit für die bereits feststehende Relegation! Das wird anhand des Ergebnisses am 33. Spieltag der Bayernliga Süd deutlich. Aber auch, wenn man die Worte von Trainer Alex Geiger in Betracht zieht. "45 Minuten waren top, 45 Minuten waren vogelwild", fasst der 41-Jährige kurz und knapp zusammen. Die Fakten zu seinen Worten: Hauzenberg hat am Freitag gegen den TuS Geretsried mit 1:4 verloren.

"In der ersten Halbzeit haben wir saugut verteidigt. Wir haben dem Gegner keine Räume gelassen - wie gegen Sechzig in der Vorwoche", spannt der Hauzenberger-Trainer den Bogen zum Überraschungserfolg rund um den Maifeiertag. Dieses Mal konnte man am Staffelberg jedoch nicht den Dreier bejubeln. Geretsried war letztlich eine Nummer zu groß. "Das ist eine der spielstärksten Mannschaften der Bayernliga - mit einem Torjäger vorne drin", will Geiger anbringen.

Der Trainer des Aufsteigers hat festgestellt, dass "etwas der Pfeffer gefehlt hat", aber die "Luft darf nicht heraußen sein", weil eben noch die Saisonverlängerung ansteht. "Diese Niederlage ist verkraftbar, aber es wäre besser gewssen, wir hätten zumindest einen Punkt für das Selbstvertrauen mitgenommen." Unter anderem die Chance von Manuel Mader liege Geiger quer im Magen.