Pfedelbachs Zweite am Sonntag in Weissbach zu Gast

Am kommenden Sonntag, den 01.03.2026, ist unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga B6 Franken auswärts bei der SGM Niedernhall/Weißbach II gefordert. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr auf dem Sportplatz in Weissbach.

Nach der Heimniederlage gegen Zweiflingen möchte das Team sich rehabilitieren und direkt die ersten Punkte in der Rückrunde einfahren. Das Hinspiel konnte der TSV Pfedelbach II mit 3:1 für sich entscheiden, dennoch erwartet die Mannschaft ein schwieriges Auswärtsspiel gegen einen kampfstarken Gegner, der vor heimischem Publikum alles investieren wird.

Entscheidend wird sein, von Beginn an konzentriert aufzutreten, als Mannschaft geschlossen zu arbeiten und die sich bietenden Torchancen konsequent zu nutzen. Mit Einsatz, Teamgeist und der richtigen Einstellung soll es gelingen Punkte aus Weissbach zu entführen.

Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung vor Ort.

Schiedsrichter: Manfred Keim (SV Waldbrunn)