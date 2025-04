Pfedelbachs Siegesserie geht auch gegen Amrichshausen weiter

Pfedelbachs Siegesserie geht mit einem 4:0 Sieg gegen Amrichshausen weiter

Nach dem überragenden 3:1 Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Öhringen traf man auf den Tabellenletzten aus Amrichshausen. Von Anfang an ging es nur in eine Richtung.

Nach vier Minuten die erste gute Chance nach einem Pass durch Marco Gebert von rechts aber der Schuss von Philipp Ehrle wurde abgefälscht und der Keeper konnte ihn locker aufnehmen.

Fünf Minuten später brachte Andreas Cebulla eine Ecke von rechts genau auf den Kopf von Nico Hütter und dessen Kopfball konnte der Torhüter im Nachfassen parieren.

Wiederum nur eine Minute später nach einer herrlichen Flanke von rechts an den linken Pfosten stand Sebastian Hack goldrichtig und knallte das Spielgerät an den Innenpfosten und der Ball sprang wieder zurück ins Feld.

Mitte der ersten Hälfte kam Tobias Lösch aus 20 Metern zum Abschluss und der Torhüter klärte den Ball zur Ecke. Die Ecke von Andreas Cebulla kam direkt gut vors Tor und dort suchte sich Sebastian Hack den Weg zum Ball und köpfte ihn zur 1:0 Führung in die Maschen.

Von den Gästen bis dato noch nicht viel zu sehen, im Gegenteil. Pfedelbach suchte sein Glück in der Offensive. Zehn Minuten vor der Halbzeit kam Marco Gebert an den Ball und versuchte ihn über den Torhüter zu heben aber der Ball ging auch übers Tor.

Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel und Pfedelbach nahm die knappe Führung mit in die Pause.

Die Gäste kamen dann besser aus der Kabine und hatten gleich eine Freistoß-Torchance, die aber am Tor vorbeiflog.

Kurz darauf bekam Marco Gebert am rechten Strafraumeck einen Pass und ging aufs Tor. Er schoss aus ca. 10 Metern aufs kurze Eck und der Keeper konnte den Ball gerade so parieren.

In der 58. Minute die beste Chance für die Gäste. Mikel Lucke schoss einen Freistoß durch die löchrige Pfedelbacher Mauer hindurch und der Ball ging nur Zentimeter links am Tor vorbei, das Außennetz wackelte.

Ab jetzt war Pfedelbach wieder die spielbestimmende Mannschaft und in der 60. Minute folgte dann auch das 2:0. Marco Gebert wurde auf links bedient, scheiterte zunächst mit seinem Schuss am Torhüter und sein Nachschuss war dann drin.

Um ein Haar dann der Doppelschlag. Tobias Lösch bekam den Ball im Strafraum und scheiterte frei am Gästekeeper.

In Minute 76 erhöhte der TSV auf 3:0. Eine Ecke kam vors Tor und der aufgerückte Erkan Odabasi legte den Ball auf Mansour Ceesay ab und der schoss den Ball schön ins linke Toreck zur 3:0 Führung.

Eine Minute vor Spielende durfte sich dann auch Jens Schmidgall in die Torschützenliste eintragen. Er bekam in der Mitte vor dem Tor den Ball und schob ihn ins linke Toreck zum 4:0 Endstand. Das war zu gleich der neunte Sieg in Folge, mit Pokal sogar der Elfte. Pfedelbach im Moment in einer überragenden Verfassung.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (85. Johannes Braun), Mansour Ceesay (77. Emmanuel Osare), Erkan Odabasi, Sergen Uzuner, Marco Gebert (85. Marlon Roth), Philipp Ehrle, Andreas Cebulla, Tobias Lösch (68. Jens Schmidgall), Sebastian Hack (85. Adrian Reck) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

SC Amrichshausen: Kevin Rüdenauer, Jonas Oechsle, Robin Kubat (77. Lukas Weidner), Peter Kempf (68. Ben Messerschmidt), Moritz Braun, Jannis Hübel, Mikel Lucke (87. Lars Bauer), Tim Rüdenauer (46. Mario Bürklen), Raphael Mütsch, Jan Müller (87. Lukas Kempf), Jakob Limbach - Trainer: André Wolf - Trainer: Raphael Mütsch

Tore: 1:0 Sebastian Hack (24.), 2:0 Marco Gebert (60.), 3:0 Mansour Ceesay (76.), 4:0 Jens Schmidgall (89.)

Schiedsrichter: Dominik Schaffert (TSV Dünsbach)

Zuschauer: 120

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sc-amrichshausen-m1-250406

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sc-amrichshausen-512641

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sc-amrichshausen-13334106-209290

function sbIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sc-amrichshausen/-/spiel/02Q14BVRG0000000VS5489B3VVLDQQH4

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen: https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-12-heft-gegen-sc-amrichshausen Vorschau:

Am Sonntag, den 13.04.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts bei der SG Stetten/Kleingartach.

Ein Vorbericht folgt im Lauf der Woche.