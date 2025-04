Pfedelbachs Serie ist gerissen

Pfedelbach muss seit langem mal wieder eine Niederlage einstecken

Die erste brenzlige Situation für die Heimelf gab es in der 12. Spielminute. Die Gäste forderten die rote Karte für Mansour Ceesay wegen einer Notbremse. Es gab aber nur Freistoß an der Strafraumgrenze der in der Mauer landete.

Fünf Minuten später hätte Pfedelbach in Führung gehen können. Philipp Ehrle setzte sich auf rechts durch und spielte den Ball vors Tor. Dort stand der einschussbereite Jens Schmidgall und traf den Ball nicht richtig.

Wiederum nur fünf Minuten später spielte ein Gästespieler den Ball zurück und direkt in den Fuß von Jann Baust. Der legte ab auf Marco Gebert und dessen Schuss wurde gerade noch abgefälscht.

Pfedelbach hatte jetzt eine gute Phase. Eine Minute später die nächste Chance für Marco Gebert. Nach einer Flanke von links schoss er den Ball volley über das Tor.

In der 33. Minute setzte sich Jann Baust auf rechts durch und bediente Mansour Ceesay am linken Pfosten. Der ging aufs Tor und scheiterte am Torhüter.

In der 37. Minute zeigte der Schiedsrichter dann auf den Elfmeterpunkt nachdem Kaan Uzuner einen Gästespieler auf der Linie des Strafraums traf. Torhüter Hannes Fischle sprang in die linke Ecke und hielt den Elfmeter von Schumacher.

Pfedelbach kam gut aus der Pause und hatte gleich drei gute Chancen aber keine fand den Weg ins Tor.

In der 61. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer Ecke auf Elfmeter nachdem der Ball Jann Baust an die Hand sprang. Fabio Schumacher verwandelte dieses Mal zur 0:1 Führung.

Zwei Minuten später wurde Jens Schmidgall klar im Strafraum gefoult und der Schiri zeigte weiterspielen an.

In der 73. Minute dann der überfällige Ausgleich. Jens Schmidgall scheiterte am Torhüter, der ließ den Ball nach vorne klatschen und dann war Jann Baust zur Stelle und erzielte den 1:1 Ausgleich.

Pfedelbach startete ab jetzt Angriff um Angriff auf das Gästetor. Nach einer Ecke kam Jens Schmidgall zum Abschluss und scheiterte am Keeper, den Nachschuss setzte er in die Wolken. Auch weitere Chancen wurden liegen gelassen.

Kurz vor Ende der Partie hatte Kaan Uzuner den Ball und wollte ihn zu Torhüter Fischle spielen. Er traf den Ball nicht richtig und spielte ihn Adelhelm in die Füße, der keine Mühe hatte das leere Tor zu treffen. Somit verlor Pfedelbach nach fast einem halben Jahr wieder eine Partie.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Mansour Ceesay (83. Sebastian Hack), Erkan Odabasi (77. Nico Hütter), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle (65. Emmanuel Osare), Andreas Cebulla, Luka Michael Barbir (65. Daniel Schmidgall), Jens Schmidgall, Jann Baust - Trainer: Nicolas Baur

FSV Friedrichshaller SV: Luca Wahl, Yannick Bruck (98. Egemen Morkoyun), Yannic Wasser, Lukas Ryl, Elias Leibel, Marvin Sieger (90. Lukas Walk) (94. Lukas Walk), Adrian Nicolae Radu, Leon Vesa, Marvin Knoll, Hendrik Belz (66. Tom Adelhelm), Fabio Schumacher - Trainer: Fabio Schumacher

Tore: 0:1 Fabio Schumacher (61. Handelfmeter), 1:1 Jann Baust (73.), 1:2 Tom Adelhelm (90.+9)

Gelb-Rot: Sergen Uzuner (90./TSV Pfedelbach/wiederholtes Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Fabio Schumacher (FSV Friedrichshaller SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hannes Fischle (38.).

Schiedsrichter: Klaus Lahr (Niederstetten)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fsv-friedrichshaller-sv-m1-250427

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-fsv-friedrichshaller-sv-515802

Videos vom Spiel:

Video vom Pfedelbacher Tor:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-fsv-friedrichshaller-sv-13334146-210352

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-fsv-friedrichshaller-sv/-/spiel/02Q14BVM90000000VS5489B3VVLDQQH4#!/section/course

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen: https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-14-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv-und-tsv-untersteinbach

Vorschau:

Bereits am Mittwoch, den 30.04.2025 um 18.30 Uhr spielen wir im ebmpapst-Bezirkspokal Viertelfinale auswärts im Derby beim SC Michelbach/Wald.

Am Sonntag, den 04.05.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts bei der SG Bad Wimpfen.

Die Vorberichte folgen im Laufe der Woche.