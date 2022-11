Pfedelbacher Zweite zu Hause im Derby gegen Michelbach/Wald

Am Samstag, den 19. November 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft in der Kreisliga A1 zu Hause um 14.30 Uhr im Derby gegen den SC Michelbach/Wald.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 15. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Nach der Niederlage in Westheim ist unsere Zweite mit 13 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Zu Tabellenplatz 9 sind es allerdings nur zwei Punkte. Unerklärlich waren am vergangenen Sonntag die letzten Minuten im Spiel beim SV Westheim. In der 84. Minute schoss man noch den 2:2 Ausgleich, nachdem die Gastgeber bis dorthin gute Chancen liegen gelassen haben. Was dann aber folgte toppte sogar noch das Auswärtsspiel in Neunstein vor zwei Wochen. An Stelle den Punkt mit nach Hause zu nehmen machte man plötzlich komplett auf und kassierte so noch vier Tore in den Schlussminuten und musste mit einer 2:6 Niederlage die Heimreise antreten.

Zum kommenden und letzten Heimspiel für dieses Jahr empfangen wir nun unseren Nachbarn aus Michelbach am Wald. Dort herrscht momentan auch Licht und Schatten. Der SCM steht mit 23 Punkten auf Tabellenplatz 5. Im letzten Auswärtsspiel beim SV Tüngental lag man zur Halbzeit bereits fast aussichtslos mit 2:5 zurück und gewann dann noch mit 7:4. Vor einer Woche kassierte man dann in der 94. Minute noch den Ausgleich zu Hause gegen den TSV Ingelfingen. Um am Mittelfeld dran zu bleiben sollten gegen die Grünen vom Walde dringend Punkte her um nicht im Tabellenkeller zu überwintern.

Schiedsrichter 2. Mannschaft: Rolf Schmidt (FC Ottendorf)

Spielbeginn 2. Mannschaft: 14.30 Uhr