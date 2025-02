Pfedelbacher Trainerteam für die neue Saison 2025/26 steht!

Der TSV Pfedelbach hat in den vergangenen Tagen am Trainerteam für die neue Saison 2025/26 gebastelt.

Unser aktueller Trainer Nicolas Baur wird auch in der neuen Saison der Trainer unserer 1. Mannschaft sein.

Eine kleine Änderung gibt es auf der Position des Co-Trainers. Mario Hüttinger tritt berufsbedingt kürzer und wird nur noch einmal die Woche im Training sein. Dafür konnten wir mit Timo Härpfer einen weiteren Co-Trainer hinzugewinnen. Timo trainiert aktuell noch den SV Morsbach. Zuvor hat er bereits den SC Amrichshausen und FV Künzelsau trainiert. Gespielt hat er für die Sportfreunde Schwäbisch Hall, den FV Künzelsau und die SGM Niedernhall/Weißbach.

Unser Torwarttrainer Dennis Petrowski wird sich auch in der neuen Runde um unsere Torhüter kümmern.