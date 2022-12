Pfedelbacher Tor des Jahres 2022

Zum Abschluss des Jahres könnt ihr das Pfedelbacher Tor des Jahres 2022 wählen.

Wir haben für euch zehn Tore von Spielen der ersten Mannschaft in der Landesliga und 2. Mannschaft + Reserve in der Kreisliga A1 aus dem Jahr 2022 ausgewählt. Sucht euch euer schönstes Tor im Video raus und stimmt im Formular ( https://tsv-pfedelbach.de/tsv/pfedelbacher-tor-des-jahres-2022 ) ab. Abstimmen könnt ihr bis 31.12.2022 0:00 Uhr. An Neujahr wird dann das Pfedelbacher Tor des Jahres 2022 bekannt gegeben. Der Schütze des Tor des Jahres, der Zweit- und Drittplatzierte werden in einem besonderen Rahmen geehrt und erhält ein Präsent. Ebenfalls wird per Zufall ein Gewinner ermittelt, der für den Gewinner des Tor des Jahres abgestimmt hat. Auch dafür gibt es einen Preis.

Abstimmung:

https://tsv-pfedelbach.de/tsv/pfedelbacher-tor-des-jahres-2022

Die Tore in der Übersicht:

Tor 1:

Das Tor zum 2:0 durch Nico Hütter beim 4:0 Sieg in der Landesliga gegen den TSV Ilshofen II

Tor 2:

Das Tor zur 4:3 Führung durch Marco Rehklau beim 4:4 Unentschieden in der Landesliga beim TSV Schwaikheim