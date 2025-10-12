Der TSV Pfedelbach spielte am 8. Spieltag der Bezirksliga Franken am Sonntag, den 12. Oktober 2025 1:1 Unentschieden beim FSV Friedrichshaller SV. Das Pfedelbacher Tor erzielte Sebastian Hack. Ein Spielbericht, Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbacher Sieglosserie geht weiter

Es ging gleich von Beginn an in Richtung Friedrichshaller Tor. Nach zwei Minuten rutschte der Ball Jann Baust über den Fuß und nach vier Minuten hatten die mitgereisten Pfedelbacher Fans den Torschrei auf den Lippen. Nach einer Ecke von links köpfte Tobias Lösch den Ball aufs Tor und auf der Linie konnte ein Friedrichshaller Spieler den Ball noch rausköpfen.

Vier später der erste Abschluss des FSV durch Schuhmacher aber der Schuss aus ca. 25 Metern flog weit links vorbei.

Nach einem Spielzug der Heimelf über rechts in der 14. Minute wurde der Ball über die Mitte auf links außen gespielt. Die Flanke kam direkt vors Tor zu Schuhmacher und der musste nur noch den Schuh hin halten und so stand es 1:0 für Bad Friedrichshall.

In der 32. Minute erkämpfte sich Jann Baust den Ball und ging aufs Tor, dann legte er quer zu Sebastian Hack und der schloss zu spät ab und der Ball wurde im letzten Moment noch geblockt.

Besser machte es Sebastian Hack dann drei Minuten später. Nach einem schönen Spielzug scheiterte zunächst Tobias Lösch am Torhüter. Danach kam Sebastian Hack an den Ball und schob ihn unter dem Torhüter zum 1:1 Ausgleich ins Netz.

Keine zwei Minuten später lief Luka Barbir von rechts in den Strafraum und schoss das Spielgerät an den Pfosten.

Vier Minuten vor der Pause dann nochmal zwei gute Chancen für den TSV. Die erste parierte der Keeper und den Nachschuss klärte ein Spieler auf der Linie.

Zwei Minuten später erneut ein schöner Spielzug der Gäste. Marco Gebert kam zentral an den Ball und dann rutschte ihm der Ball beim Schuss über den Schlappen.

In der 45. Minute tauchte plötzlich ein Friedrichshaller Spieler frei vor Keeper Kahnt auf und der machte sich breit und wehrte den Schuss ab.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Tobias Lösch nochmal zum Abschluss und schoss den Ball drüber.

Mit einem 1:1 Unentschieden ging es dann in die Pause.

Vier Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt und es gab eine Ecke für den TSV. Die Ecke durch Marco Gebert von rechts kam zentral vors Tor und dort köpfte Jann Baust den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

Pfedelbach jetzt mit einer guten Phase. Im Minutentakt erspielten sie sich Chancen. In der 59. Minute köpfte Marco Gebert nach einer Flanke von Luka Barbir den Ball aufs Tor und am linken Pfosten flog Jann Baust ganz knapp am Ball vorbei.

Die Führung für den TSV lag in der Luft und in der 65. Minute kam der FSV plötzlich wieder vors Tor aber ein Spieler schoss den Ball links vorbei.

In den letzten fünf Minuten hatten dann die Friedrichshaller nochmal Konterchancen. Zunächst fing Marvin Kahnt einen dieser Konter ab.

In der 88. Minute lenkte der Pfedelbacher Torhüter den Ball ans Lattenkreuz und in der zweiten Minute der Nachspielzeit ging Radu alleine aufs Tor und dann kam er aus seinem Kasten und spielte den Ball vor Radu.

Es war immer noch nicht Schluss und Pfedelbach lief an und mit einem Fehlpass lief der nächste Konter der Heimelf. Dieses Mal lenkte Kahnt den Schuss an den rechten Innenpfosten und ein Verteidiger konnte anschließend klären.

Somit blieb es nach 95 Minuten beim 1:1 Unentschieden und Pfedelbach wartet nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Schiedsrichter: Rihan Amiti (TSV Heimerdingen)

Zuschauer: 100

Videos vom Spiel:

Vorschau:

Am Samstag, den 18.10.2025 um 16.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen den FSV Schwaigern.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.