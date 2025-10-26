Pfedelbacher Heimsieg gegen den FC Phoenix Nagelsberg verpasst

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 26.10.2025 zu Hause am 10. Spieltag in der Kreisliga B6 gegen den FC Phoenix Nagelsberg 1:1 Unentschieden. Das Tor für unseren TSV erzielte Lauri Ostheimer. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Heimsieg gegen den FC Phoenix 2002 Nagelsberg verpasst

Zum ersten Heimspiel auf unserem Kunstrasen in dieser Saison war der FC Phoenix 2002 Nagelsberg zu Gast.

Unser Team erarbeitete sich von Beginn an einen Feldvorteil. Die ersten Torannäherungen waren nicht zwingend genug. In der 34. Minute vollendete Lauri Ostheimer ein gutes Gegenpressing von uns zur Führung. Danach hatte die Gastmannschaft ein paar Standardsituationen, die wir aber gut verteidigten. Kurz vor der Pause gab es ein klares Foul an Lauri Ostheimer im Strafraum, dass der sonst gut leitende Schiedsrichter leider nicht pfiff.

Auch zu Beginn der 2. Halbzeit knüpfte unsere Mannschaft an die gute Leistung an. Ein Schuss von Julian Haag knallte an den Pfosten und zwei weitere Chancen konnten gerade noch vom Gegner geblockt werden. In der 57. Minute waren unsere Spieler bei vier Zweikämpfen im Mittelfeld nicht aggressiv genug und auf einmal Stand der Stürmer alleine vor dem Tor und traf zum Ausgleich.

Die weiteren Angriffsbemühungen waren bis zum Strafraum gut, jedoch wollte der Lucky Punch nicht mehr gelingen.

Jetzt heißt es die gute Leistung am Donnerstag beim Pokalspiel um 18.30 Uhr in Pfedelbach gegen die SGM Bitzfeld/Schwabbach und am Sonntag beim Derby in Michelbach um 13.00 Uhr zu bestätigen.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting, Julian Haag, Colin Steigauf, Mario Lösch, Luca Schanz, Ben Federolf, Jonas Martin, Patrick Ostaszewski, Lauri Ostheimer, Sascha Arnold - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

FC Phoenix 2002 Nagelsberg: Bjarne Böhm, Tarkan Akin, Enis Jusic, Rachidou Kignao, Okan Tuncel, Timmy Lack, Andreas Virtaci, Felix Linus Bastl, Rafael Dadic, Benjamin Jusic, Argjend Shahini - Spielertrainer: Bjarne Böhm - Spielertrainer: Timmy Lack

Tore: 1:0 Lauri Ostheimer (37.), 1:1 Andreas Virtaci (60.)

Schiedsrichter: Markus Fries (TSV Weikersheim)

Zuschauer: 30

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-fc-phoenix-2002-nagelsberg/-/spiel/02TO2AVD1K000000VS5489BTVV0LE4BT#!/