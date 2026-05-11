Pfedelbacher 3:0 Derbysieg gegen den SC Michelbach/Wald 2

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 10.05.2026 zu Hause das Derby in der Kreisliga B6 gegen den SC Michelbach/Wald II mit 3:0. Die Pfedelbacher Tore erzielten Till Geiger, Fabian Großer und Semin Giebisch. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

3:0 Derbysieg gegen den SC Michelbach/Wald 2

Am Sonntag war der SC Michelbach/Wald 2 zu Gast in Pfedelbach. In den letzten Spielen gegeneinander waren wir oft nicht die schlechtere Mannschaft aber viele Punkte gab es nie. Dieses Mal waren wir von der ersten Minute an gut im Spiel und nutzten die vorhandenen Räume in der gegnerischen Defensiven. In der fünften Minute war es unser Torjäger Till Geiger, der nach einer schönen Kombination über Semin Giebisch und Fabian Großer die frühe Führung erzielte. Keine drei Minuten später konnte Fabian Großer den Spielzug über Semin Giebisch und Ben Federolf verwerten und das 2:0 erzielen. Somit war der Start geglückt. Es gab weitere gute Chancen für unser Team, diese wurden aber nicht so konsequent ausgespielt und abgeschlossen.

In der 32. Minute konnte dann aber doch Semin Giebisch eine Chance zur 3:0 Führung verwandeln. Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Auch wenn die Vorgabe da war weiterhin Druck auszuüben, war nicht mehr der Schwung aus der ersten Hälfte da. Obwohl kein Tor mehr erzielt wurde, war es schön zu sehen, wie sich unsere Spieler in jeden Ball warfen und somit keinen Gegentreffer kassierten. Mit diesem Sieg konnten wir unsere Serien von jetzt sechs ungeschlagenen Spielen ausbauen und unseren guten 4. Tabellenplatz verteidigen. Kompliment an die ganze Mannschaft!

TSV Pfedelbach II – SC Michelbach/Wald II 3:0

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger, Julian Haag (66. Marco Karp), Colin Steigauf, Fabian Großer (55. Patrick Magiera), Ben Federolf, Jonas Martin (66. Fabian Grill), Lauri Ostheimer, Albin Salihu, Semin Giebisch (55. Marcel Brütting) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

SC Michelbach/Wald II: - Trainer: Sascha Baumann

Tore: 1:0 Till Geiger (5.), 2:0 Fabian Großer (8.), 3:0 Semin Giebisch (32.)

Schiedsrichter: Leon Priwitzer (Schwäbisch Hall)

Zuschauer: -

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-sc-michelbach-wald-ii/-/spiel/02TO2AVKM4000000VS5489BTVV0LE4BT#!/