Pfedelbach zum Abschluss mit 0:2 Niederlage in Erlenbach

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach verlor am 30. und letzten Spieltag der Bezirksliga Franken am Samstag, den 6. Juni 2026 beim TSV Erlenbach mit 0:2. Ein Spielbericht, die Bilder, Videos, Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Der TSV Erlenbach hat sein erstes von drei möglichen „Endspielen“ auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt mit viel Kampf und großer Laufbereitschaft gewonnen und im Fernduell mit der SG Stetten-Kleingartach den Relegationsrang verteidigt. In der ersten Halbzeit hatte der TSV Pfedelbach mehr vom Spiel, doch Erlenbach verteidigte sein Tor aufopferungsvoll. Bei zwei Großchancen der Hohenloher konnten sich die Gastgeber bei ihrem Keeper Paul Roth bedanken, nicht in Rückstand geraten zu sein. Nach einer knappen halben Stunde nutzte der TSV Erlenbach dann seine erste Chance zur Führung. Nach einem Eckball war Jan Wedermann per Kopf zum 1:0 erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel waren gerade mal zwei Minuten gespielt, als der eingewechselte Marcel Varga über links den Ball behauptete und zum 2:0 abschloss. Pfedelbach war fortan die überlegene Mannschaft, doch mit Glück, Geschick und Paul Roth brachten die Gastgeber den Sieg über die Zeit. Im ersten von zwei möglichen Entscheidungsspielen um den Klassenerhalt trifft Erlenbach am Mittwoch (18.30 Uhr) in Berlichingen auf den A3-Vizemeister Bad Mergentheim.

TSV Erlenbach: Paul Roth, Marius Schulz, Leon Winter (46. Marcel Varga), Nils Hornung, Felix Steinmetz, Robin Thiele, Jan Wedermann, Patrick Bertok (70. Marvin Heide), Luca Knobloch (79. Marco Hornung), Tobias Stricker (56. Laurin Karle), Marcel Karle (61. Jannik Löw) - Trainer: Marcel Hertweck

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mattia Frank (55. Thomas Meckbach), Mario Lösch, Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Nicolas Baur, Albin Salihu (90. Bugra Ünlü), Adrian Reck (79. Tom Frölich), Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Schiedsrichter: Darko Radocaj - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Jan Wedermann (28.), 2:0 Marcel Varga (47.)

Schiedsrichter: Darko Radocaj (SV Gebersheim)

Zuschauer: 125

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-erlenbach-m1-tsv-pfedelbach-m1-260606



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-erlenbach-tsv-pfedelbach-564757

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-erlenbach-tsv-pfedelbach-14190974-225531

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Bericht auf FuPa vom 06.06.2026:

https://www.fupa.net/news/fc-union-heilbronn-kroent-sich-im-spitzenspiel-zum-meister-3187462

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-erlenbach-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK284D4000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Die Mannschaft verabschiedet sich nun in die wohlverdiente Sommerpause.

Am Freitag, den 19.06.2026 findet das entscheidende Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga Franken beim TSV Pfedelbach statt.