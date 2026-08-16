Pfedelbach zieht in Markelsheim in die 3. Pokalrunde ein

Der TSV Pfedelbach gewann sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison 2026/27 in der 2. Runde des ebmpapst Bezirkspokals Franken beim B-Ligisten SGM Marklesheim/Elpersheim mit 2:0. Die Tore erzielten Tobias Lösch und Neuzugang Julian Großer. Ein Spielbericht, die Bilder, Videos vom Spiel und die Ergebnisse von der 1. und 2. Runde sind online.

Pfedelbach zieht mit Arbeitssieg in die nächste Pokalrunde ein

Der TSV Pfedelbach hat die zweite Runde des ebmpapst Bezirkspokals Franken erfolgreich überstanden. Beim letztjährigen Ligakonkurrenten und jetzigem B-Ligisten SGM Markelsheim/Elpersheim setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Schmieg am Samstagabend mit 2:0 durch und steht damit in der nächsten Pokalrunde.

Von Beginn an entwickelte sich in Markelsheim eine umkämpfte Pokalpartie. Pfedelbach versuchte über Einsatz und Laufbereitschaft ins Spiel zu kommen. Die SGM igelte sich mit allen Mann vor dem eigenen Tor ein. Der TSV hatte dabei zwar die größeren Spielanteile, tat sich zunächst aber schwer, sich klare Torchancen herauszuspielen.

Auch im weiteren Verlauf blieb die Partie eng. Die Gastgeber verteidigten engagiert und machten es dem TSV schwer, die entscheidende Lücke zu finden. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pfedelbach den Druck und arbeitete weiter auf den Führungstreffer hin. In der 68. Minute war es dann soweit: Tobias Lösch wurde von Jonas Göhner am Elfmeterpunkt angespielt und brachte den TSV mit 1:0 in Führung. Damit war der Bann gebrochen und Pfedelbach hatte nun die Partie zunehmend unter Kontrolle.

Die Gastgeber mussten anschließend mehr riskieren, während der TSV auf die Entscheidung lauerte. In der 83. Minute fiel schließlich das 2:0. Der kurz zuvor eingewechselte Julian Großer erhöhte nach erneuter Vorarbeit von Jonas Göhner für Pfedelbach und sorgte damit für die Vorentscheidung.

In der Schlussphase ließ der TSV nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit. Torhüter Tobias Kropf kam über das ganze Spiel nicht einmal ernsthaft in Bedrängnis.

Am Ende steht ein verdienter 2:0 Auswärtssieg, mit dem der TSV Pfedelbach in die nächste Runde des Bezirkspokals einzieht. Nach einer insgesamt geduldigen und konzentrierten Vorstellung machten die Treffer von Tobias Lösch und Julian Großer den Pokalerfolg perfekt.

TSV Pfedelbach: Tobias Kropf, Nico Hütter, Mario Lösch, Fabian Großer (79. Julian Großer), Pascal Steigauf, Bugra Ünlü (64. Berksan Uzuner), Sergen Link, Tobias Lösch (79. Markus Schilling), Jonas Martin (46. Adrian Reck), Lauri Ostheimer (83. Johannes Braun), Jonas Göhner - Trainer: Dennis Schmieg

Tore: 0:1 Tobias Lösch (68.), 0:2 Julian Großer (83.)

Schiedsrichter: Andreas Kemmer (SV Bieberehren)

Zuschauer: 50

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-markelsheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-260815



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sgm-tsv-markelsheim-sv-elpersheim-tsv-pfedelbach-570811#49

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-fuerfeld-dummy-14810175-222681

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Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-markelsheim-elpersheim-tsv-pfedelbach/-/spiel/031DO9GJIK000000VS5489BTVUS470OH#!/