Pfedelbach will Siegesserie in Stetten fortführen

Am Sonntag, den 13. April 2025 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft in der Bezirksliga Franken auswärts bei der SG Stetten-Kleingartach. Gespielt wird in Stetten auf dem Sportplatz. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 25. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Pfedelbach ist im Moment die Mannschaft der Stunde. 11 Siege (9 in der Liga und 2 im Pokal) in Serie schaffte das Team von Trainer Nico Baur.

Nun geht es am kommenden Sonntag nach Stetten, deren Formkurve deutlich nach unten zeigt. In diesem Jahr gelang der Mannschaft von Trainer Frank Belz noch kein einziger Sieg. Drei Unentschieden stehen vier Niederlagen gegenüber und man ist mittlerweile auf Platz 10 der Tabelle abgerutscht und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Somit spielt der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten der Formtabelle.

Stetten-Kleingartach verlor am vergangenen Sonntag in Öhringen mit 0:4.

Das Hinrundenspiel verloren wir nach einer 1:0 Führung in der letzten Viertelstunde noch mit 1:2 und wollen uns dafür in Stetten revanchieren.