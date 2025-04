Pfedelbach verteidigt mit 2:1 Sieg beim Verfolger die Tabellenführung

Pfedelbach verteidigt mit 2:1 Sieg beim Verfolger Böckingen die Tabellenführung

Der Heimelf gehörten die ersten Minuten im Spiel. Immer wieder griffen sie früh an und versuchten so die Gäste unter Druck zu setzen. Nach 12 Minuten verletzte sich Andreas Cebulla und Jens Schmidgall kam für ihn ins Spiel. Trainer Nico Baur stellte auf einigen Positionen um.

Pfedelbach war mittlerweile im Spiel angekommen und nach 15 Minuten verzog Philipp Ehrle am zweiten Pfosten.

Drei Minuten später bekam Calik den Ball von links und schoss übers Pfedelbacher Tor.

In der 27. Minute hätte Philipp Ehrle die Führung erzielen müssen. Er bekam einen Pass von rechts und stand frei vor dem Tor und schoss den Ball links vorbei.

Danach bekam die TG vier Ecken, konnte aber kein Profit daraus schlagen.

Das war es dann auch schon mit den Höhepunkten in Hälfte eins.

Keine fünf Minuten waren in Druchgang zwei gespielt da ging plötzlich die TG in Führung. Ein Freistoß von rechts außen kam in den Strafraum, hüpfte dort einmal auf und knallte dann unter die Latte und ging von dort ins Tor.

Bis zur 66. Minute konnte sich Pfedelbach keine richtige Torchance erarbeiten. Erst jetzt spielte Sergen Uzuner einen schönen Pass auf Philipp Ehrle und der schoss am rechten Pfosten drüber.

Trainer Baur brachte kurz darauf Emmanuel Osare für Mansour Ceesay und das sollte sich heute auszahlen.

In der 70. Minute köpfte Luka Barbir aufs Tor und der Torhüter der TG parierte klasse. Den Nachschuss knallte Ehrle an den Pfosten.

Drei Minuten später dann der Ausgleich. Nach super Vorarbeit von Emmanuel Osare musste Jann Baust den Ball nur noch ins Tor schiessen.

Pfedelbach machte weiter Druck und nach toller Vorarbeit von Jann Baust schoss Luka Barbir den Ball von rechts ins lange linke Eck zur 2:1 Führung für Pfedelbach.

Böckingen machte nun auf und es ergaben sich noch einige Kontermöglichkeiten. Die TSG kam jedoch nicht mehr gefährlich vors Tor und so blieb es nach 95 Minuten beim 2:1 Auswärtssieg für den Tabellenführer Pfedelbach.

TG Böckingen: Luca Böhringer, Pascal Klier (81. Riccardo Madaro), Al Mohammad Mohammad, Nicolas Rudolph, Stefan Gündisch (86. Luis Keller), Dramane Traore (74. Emirhan Sakalli), Sadik Bulmus (65. Alessio Raucci), Deniz Kaya, Kevin Schreier (70. Tom Kühner), Umut Calik, Kevin Haas - Trainer: Deniz Al Hassan - Trainer: Francesco Manzi

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Mansour Ceesay (67. Emmanuel Osare), Erkan Odabasi, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle (84. Daniel Schmidgall), Andreas Cebulla (12. Jens Schmidgall), Tobias Lösch (80. Albin Salihu), Luka Michael Barbir, Jann Baust (90. Dennis Bantel) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 1:0 Stefan Gündisch (49.), 1:1 Jann Baust (73.), 1:2 Luka Michael Barbir (76.)

Schiedsrichter: Marco Michele Spataro (VfB Stuttgart)

Zuschauer: 150

Bericht aus der Hohenloher Zeitung vom 22.04.2025:

Die Torschützen:

