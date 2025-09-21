Der TSV Pfedelbach spielte am 5. Spieltag in der Bezirksliga Franken gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim 3:3 Unentschieden. Die Tore für unseren TSV erzielten Tobias Lösch, Luka Barbir und Sebastian Hack. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach verpasst erneut einen Sieg

Nach vier Minuten hätte Jann Baust den TSV in Führung bringen müssen. Der Treffer fiel aber auf der anderen Seite. Kaan Uzuner spielte nach sechs Minuten einen Rückpass auf seinen Torhüter und der Ball versprang auf dem unebenen Platz und trudelte Richtung Tor. Hannes Braun überholte dann noch Torhüter Marvin Kahnt und musste den Ball nur noch zur 0:1 Führung ins Tor schieben.

Pfedelbach ließ danach viele Chancen liegen und erst in der 27. Minute köpfte Tobias Lösch eine Ecke zum 1:1 Ausgleich ein.

Kurz vor der Pause gab es Ecke für die Gäste. Die Ecke kam schlecht an den ersten Pfosten und von dort spielte den Ball ein Spieler in die Mitte und dann wird der Ball unglücklich von Luka Barbir ins eigene Tor abgefälscht.

Die zweite Halbzeit war kaum angepfiffen, da entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste. Karausch nahm das Geschenk an und erhöhte auf 1:3.

Pfedelbach jetzt mit Wut im Bauch. In der 58. Minute setzte sich der eingewechselte Philipp Ehrle herrlich durch, spielte den Ball im Strafraum in die Mitte und dort schoss ihn Luka Barbir zum 2:3 ins Tor.

Fünf Minuten später dann der ausgleich. Sebastian Hack bekam den Ball am linken Strafraumeck und jagte ihn zum 3:3 Ausgleich ins Tor.

Pfedelbach rannte weiter an, tat sich aber vor dem Tor schwer und ließ weiterhin gute Chancen liegen und musste sich so mit einem 3:3 Unentschieden begnügen.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Mattia Frank, Johannes Braun (57. Philipp Ehrle) (82. Fabian Großer), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert (80. Adrian Reck), Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Albin Salihu (64. Nicolas Baur), Jann Baust, Sebastian Hack - Trainer: Timo Härpfer - Trainer: Nicolas Baur

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim: Bastian Grüner, Tobias Schieser, Marcel Karausch, Yannik Stein, Besart Mustafa, Felix Schmidt, Max Burger, Jochen Michler (46. Oskar Frey), Hannes Braun, Moritz Stodal, Julian Herrmann - Trainer: Sascha Silberzahn

Tore: 0:1 Hannes Braun (6.), 1:1 Tobias Lösch (27.), 1:2 Luka Michael Barbir (42. Eigentor), 1:3 Marcel Karausch (52. Foulelfmeter), 2:3 Luka Michael Barbir (58.), 3:3 Sebastian Hack (63.)

Gelb-Rot: Moritz Stodal (75./SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim/Foulspiel)

Schiedsrichter: Maximilian Lauer (Spfr Lauffen)

Zuschauer: 75

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-markelsheim-m1-250921

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sgm-tsv-markelsheim-sv-elpersheim-534431

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:



folgen...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-markelsheim-14190774-214137

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sgm-markelsheim-elpersheim/-/spiel/02TNK27MSG000000VS5489BUVSSD35NB#!/



Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen: https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-3-heft-gegen-sgm-markelsheim-elpersheim

Vorschau:

Am kommenden Sonntag, den 28.09.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim FC Union Heilbronn.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.