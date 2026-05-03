Pfedelbach verliert zu Hause mit 1:3 gegen Botenheim

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach verlor am 25. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen den TSV Botenheim mit 1:3. Das Tor für unseren TSV erzielte Jens Schmidgall. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach ohne Spielglück und zu vielen Fehlern

Die Gäste gingen bereits in der 6. Minute in Führung nachdem ein Einwurf nach einer Ecke am ersten Pfosten verlängert wurde und Adekoya aus ca. 18 Metern zum Abschluss kam. Der Ball schlug rechts unten im Tor ein.

In der 15. Minute dann der Ausgleich für Pfedelbach. Jann Baust spielte aus dem Halbfeld einen herrlichen Ball auf rechts zu Jonas Göhner und der passte den Ball an den ersten Pfosten, wo ihn Jens Schmidgall frei ins Tor schießen konnte.

Jann Baust schoss in der 18. Minute aus ca. 20 Metern. Der Ball wurde abgefälscht und ging knapp am Tor vorbei.

In der 27. Minute bekam Jens Schmidgall den Ball auf links in den Lauf und hob ihn dann über den Torhüter aber auch übers Tor.

Fünf Minuten vor der Halbzeit ging Pascal Steigauf auf links durch und passte in die Mitte zu Jens Schmidgall. Der nahm den Ball an und legte ihn auf seinen linken Fuß und schoss ihn dann aus 10 Metern frei drüber.

Im Gegenzug gingen die Gäste mit 2:1 in Führung. Pfedelbach spielte auf Abseits und Adekoya war durch und schob den Ball zur 1:2 Pausenführung ins Tor.

Vier Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt als eine Ecke von rechts in die Mitte kam und Fabians Großer's Kopfball am rechten Pfosten gerade noch so geklärt wurde.

In der 52. Minute verlor Pfedelbach den Ball im Aufbauspiel und Adekoya legte zu Hehl der den Ball mittig ins Tor schießen konnte.

Spannend wurde es nochmal in der 90. Minute als es nach einem Foul an Luka Barbir Elfmeter für Pfedelbach gab. Jann Baust lief an und der Torhüter konnte seinen Schuss parieren.

Danach war Schluss und die Gäste aus Botenheim nahmen nicht unverdient drei Punkte mit nach Hause. Bei Pfedelbach fehlte heute das Spielglück und jeder Fehler wurde nahezu bestraft.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mario Lösch, Fabian Großer (68. Johannes Braun), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (46. Albin Salihu), Luka Michael Barbir (90. Tom Frölich), Jann Baust, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer

TSV Botenheim: Malte Dautel, Tobias Frank, Markus Braun, Marc Timo Nowak, Kai Irrgang (90. Christian Käss), Jonas Rechkemmer, Max Gruber (90. Ahmed Saboor Habibi), Philipp Matyssek, Kevin Stengel, Lenny Hehl (83. Christian Rembe), Gbenga Daniel Adekoya (90. Henrik Welz) - Spielertrainer: Philipp Matyssek

Tore: 0:1 Gbenga Daniel Adekoya (6.), 1:1 Jens Schmidgall (15.), 1:2 Gbenga Daniel Adekoya (41.), 1:3 Lenny Hehl (52.)

Besondere Vorkommnisse: Jann Baust (TSV Pfedelbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

Schiedsrichterin: Alix Küppershaus (Spfr. Bühlerzell)

Zuschauer: 100

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-botenheim-m1-260503

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-tsv-botenheim-560118

Videos vom Spiel:

Video vom Pfedelbacher Tor:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-botenheim-14190938-224157

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Bericht auf FuPa vom 03.05.2025:

https://www.fupa.net/news/spitzentrio-im-gleichschritt-tsv-erlenbach-atmet-im-keller-auf-3176736

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-tsv-botenheim/-/spiel/02TNK2819G000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-13-heft-gegen-tsv-botenheim

Vorschau:

Bereits am kommenden Donnerstag, den 07.05.2026 um 18.30 Uhr spielen wir auswärts bei der SGM Mulfingen/Hollenbach II.

Ein Vorbericht folgt zu Beginn der Woche.