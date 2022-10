Pfedelbach verliert zu Hause gegen den Aufsteiger

Der TSV Pfedelbach verliert zu Hause mit 1:3 gegen NK Croatia Bietigheim.

Ein Spielbericht, die Ergebnisse, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Spielbericht:

TSV Pfedelbach - NK Croatia Bietigheim 1:3 (1:2)

Pfedelbach verliert zu Hause gegen den Aufsteiger

Gerade mal sechs Minuten waren gespielt als Pfedelbach die große Chance zur frühen Führung hatte. Marcel Hofmann startete an der Mittellinie und bekam den Ball sauber in den Lauf gespielt. Er legte den Ball am Torhüter vorbei und dann ging der Ball ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

Fünf Minuten später kam Sebastian Hack im Mittelfeld an den Ball und zog gleich ab. Der Ball ging flach links am Tor vorbei.

Nach 13 Minuten gewann Sergen Uzuner einen Zweikampf im Mittelfeld und spielte den Ball zu Janik Pfeiffer. Der versuchte es mit einem Heber aus ca. 35 Metern. Der Ball flog aber über das Tor.

Pfedelbach machte weiter Druck und in derselben Minute kam ein hoher Ball Richtung Bietigheimer Tor. Der Ball wurde zu Sebastian Hack geklärt und der schoss direkt aufs Tor aber auch genau auf den Torhüter.

Eine Minute später kam im Bietigheimer Strafraum Philipp Ehrle bei einem Zweikampf zu Fall aber der Schiedsrichter zeigte weiterspielen an.

In der 16. Minute marschierte Sebastian Hack durchs Mittelfeld und spielte dann einen Pass zu Marcel Hofmann. Dessen Gegenspieler klärte den Ball im letzten Moment mit der Fußspitze. Pfedelbach bis dato die bessere Mannschaft jedoch ohne Torerfolg.

In der 18. Minute gab es dann den ersten guten Angriff der Gäste. Pfedelbach verteidigte zu passiv und mit einem Flachschuss ins linke Eck gingen die Gäste plötzlich mit 1:0 in Führung.

Das Tor gab den Gästen einen Schub und nur drei Minuten später hatte Bietigheim die Riesenchance auf 2:0 zu stellen. Ein Spieler lief von rechts in den Strafraum und lupfte den Ball über Torhüter Petrowski an die Querlatte. Philpp Ehrle klärte anschließend zur Ecke.

In der 22. Minute gab es eine Ecke für die Gäste. Dennis Petrowski konnte den Ball zunächst klären. Der Ball kam jedoch zurück und Gashi machte mit einem Drehschuss das 0:2.

Pfedelbach musste sich nun schütteln um wieder zurück ins Spiel zu finden.

In der 33. Minute chippte Sebastian Hack den Ball auf Marcel Hofmann und der ging mit dem Ball aufs Tor und schoss ihn in den rechten Torwinkel zum 1:2 Anschlusstreffer.

Pfedelbach erhöhte nun den Druck. Man wollte vor der Halbzeit noch den Ausgleich erzielen.

In der 38. Minute kam ein schöner Ball aus der Mitte zu Mansour Ceesay. Der flankte an den Elfmeterpunkt und dort köpfte Philipp Ehrle knapp links am Tor vorbei.

Zwei Minuten später kam ein Freistoß von Andreas Cebulla erneut an den Elfmeterpunkt und dort streichte der Ball über den Kopf von Sebastian Hack.

So ging es dann mit einer 2:1 Führung für die Gäste in die Kabine. Von Pfedelbach musste nun in Halbzeit zwei mehr kommen. Die Gäste mit einer guten Einstellung und in den Zweikämpfen immer präsent. Man merkte, dass sie heute die Punkte mitnehmen wollten.

Nach der Halbzeit gab es einen langen Ball in die Spitze zu Marcel Hofmann. Der ging alleine auf dass Tor zu aber der Torhüter war einen Schritt schneller am Ball.

In der 58. Minute hatte Philipp Ehrle die große Chance zum Ausgleich. Er bekam im Strafraum den Ball und legte ihn am Gegenspieler vorbei. Mit seinem Schuss scheiterte er aber am Torhüter.

Eine Minute später kam ein Freistoß von Andreas Cebulla von rechts in den Strafraum. Sebastian Hack stieg am höchsten und köpfte aufs lange Eck. Der Torhüter streckte sich und klärte mit den Fingerspitzen zur Ecke.

In der 63. Minute bekam Pfedelbach einen Freistoß aus ca. 20 Metern zentral vor dem Tor zugesprochen. Janik Pfeiffer lief zum Freistoß an und schoss den Ball knapp übers Tor.

Zwei Minuten später spielte Philipp Ehrle den Ball herrlich auf Janik Pfeiffer und der stand frei vor dem Torhüter und schoss einfach nicht. Danach war der Ball weg.

Pfedelbach weiter bemüht aber der Erfolg blieb aus. Die Gäste waren nur noch am verteidigen und hatten selber kaum Chancen.

Dann kam die 79. Minute. Der Gästetorhüter mit einem weiten Abschlag. Ein Spieler verlängerte den Ball mit dem Hinterkopf und dann stand Zivic völlig frei vor Torhüter Dennis Petrowski und schob den Ball zum 1:3 ein. Die Pfedelbacher Verteidigung im Tiefschlaf und somit die Vorentscheidung für die Gäste.

Das Tor hinterließ Spuren bei Pfedelbach.

In der 84. Minute gab es einen Konter der Gäste. Der Ball kam über links an den Fünfmeterraum und Dennis Petrowski hielt den Schuss mit einer Glanzparade.

Zwei Minuten später die nächste Chance für die Gäste. Nach einem Pass von rechts verpassten zwei Spieler in der Mitte den Ball.

Im Gegenzug kam Sebastian Hack zentral an der Strafraumgrenze zum Schuss und der Keeper riss die Fäuste hoch und klärte den Schuss zur Ecke.

Kurz vor Ende der Partie hatten die Gäste durch einen Konter die Chance aufs 4:1 aber sie vergaben die Chance kläglich vor dem Tor.

Danach hatte Pfedelbach die letzte Aktion aber Janik Pfeiffer scheiterte wieder alleine vor dem Torhüter, in dem er ihn erneut anschoss.

Dann war die Partie zu Ende und Pfedelbach musste eine bittere Heimpleite gegen den Aufsteiger einstecken.

Tore:

18. 0:1 Harun Halilovic

22. 0:2 Ermal Gashi

33. 1:2 Marcel Hofmann

79. 1:3 Zvonimir Zivic

Schiedsrichter: Daniel Röbbeling (SKG Max-Eyth-See Stuttgart)

Schiedsrichterassistent 1: André Wagner (SV Wolpertswende)

Schiedsrichterassistent 2: Adam Ismail (SV Bonlanden)

Zuschauer: 111

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel.