Pfedelbach verliert Testspiel bei der Sportunion Neckarsulm mit 4:7

Der TSV Pfedelbach verlor sein Testspiel am Samstag, den 08.02.2025 auswärts beim Landesligisten Sportunion Neckarsulm mit 4:7. Ein Liveticker, die Bilder und die Video-Highlights vom Spiel sind online.

Schiedsrichter: Tobias Grauf (Lehrensteinsfeld)

Zuschauer: 40

Vorschau:

Bereits am Dienstag, den 11.02. um 19.30 Uhr spielen wir ein weiteres Testspiel zu Hause auf dem Kunstrasen gegen den VfL Mainhardt.

Am Samstag, den 15.02. wird es dann schon ernst. In der 4. Pokalrunde sind wir zu Gast beim A-Ligisten VfL Brackenheim. Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.

Hier gehts zum Vorbereitungsplan der 1. Mannschaft:

https://tsv-pfedelbach.de/vorbereitungsplan-1-mannschaft-rueckrunde-saison-2024-25