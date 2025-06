Pfedelbach verliert das Relegationsspiel gegen Aldingen mit 0:1

Pfedelbach nahm bei drückender Hitze von Beginn an das Spiel in die Hand und hätte in der dritten Minute bereits die Führung erzielen können. Ein hoher Ball landete bei Philipp Ehrle und der schoss den Ball am linken Pfosten vorbei.

Zwei Minuten später wurde es nach einem langen Ball wieder gefährlich im Aldinger Strafraum aber der Ball fand nicht den Weg ins Ziel.

Nach elf Minuten dann eine gute Chance für Aldingen. Ein Schuss aus ca. 15 Metern klärte Pfedelbachs Torhüter Hannes Fischle überragend.

Im Gegenzug lief der Konter von Pfedelbach und Philipp Ehrle zog kurz nach der Mittellinie ab, da der Torhüter viel zu weit vor seinem Tor stand. Der Ball landete knapp neben dem linken Pfosten.

In der 19. Minute bekam Jens Schmidgall zentral den Ball und zog aus ca. 20 Metern ab. Der Ball ging knapp über die Querlatte.

Pfedelbach hätte mittlerweile führen müssen, ließ aber zuviel liegen.

Aldingen agierte weiterhin sehr defensiv und lauerte auf Konter oder Pfedelbacher Fehler.

Nach 37 Minuten kratzte ein Aldinger Spieler einen Schuss von Philipp Ehrle im letzten Moment von der Linie.

Kurz darauf stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Ein Aldinger Spieler ließ sich zu einer klaren Tätlichkeit an Sergen Uzuner hinreißen. Der Schiri gab ihm nur Gelb und verwarnte zudem drei Pfedelbacher Spieler.

Danach ging es in die Pause.

Der erste Abschluss in Hälfte zwei kam von Aldingen und Hannes Fischle hatte den Ball sicher.

Eine Ecke von Andreas Cebulla kam anschließend gut vors Tor und der Aldinger Torhüter faustete den Ball zu Nico Hütter, der zum Seitfallzieher ansetzte, danach konnte Aldingen aber klären.

In der 57. Minute ein schöner Spielzug des TSV. Eine herrliche Flanke von links landete bei Sebastian Hack. Der legte mit dem Kopf auf Andreas Cebulla ab und der schoss den Ball über das Tor.

Kurz darauf musste Andreas Cebulla verletzt vom Platz. Für ihn kam Tobias Lösch in die Partie.

Die entscheidende Szene spielte sich dann in Minute 79 ab. Sergen Uzuner chippte einen Freistoß genau in die Hände des Aldinger Keepers. Der fackelte nicht lange und schlug den Ball weit nach vorne ab. Der Aldinger Stürmer gewann den Zweikampf gegen Uzuner und Torhüter Fischle zögerte beim rauslaufen und erwischte dann den Aldinger Spieler am Fuß. Der Schiedsrichter gab ihm die rote Karte wegen Notbremse und Freistoß für Aldingen kurz vor dem Strafraum.

Pfedelbachs Trainer Baur musste nun Daniel Schmidgall für Ersatztorhüter Marvin Kahnt opfern und dieser hielt den Freistoß sicher fest.

Fünf Minuten später ist es dann passiert. Gegen den eingewechselten Emmanuel Osare wurde mal wieder ein Foul gepfiffen und der Konter landete an der rechten Eckfahne. Von dort kam der Pass an den ersten Pfosten und dann war der Ball nach einem Schuss in die lange Ecke drin.

Pfedelbach warf nun alles nach vorne und zwei Minuten vor Ende der Partie kratzte erneut ein Spieler den Ball noch von der Linie.

Auch die acht Minuten Nachspielzeit brachten keine klare Chancen mehr hervor und so setzte sich Aldingen knapp mit 1:0 durch und trifft nun im Endspiel auf den SV Kaisersbach, der sich mit 3:2 gegen Gaildorf durchsetzte.

Pfedelbach tritt damit in der kommenden Saison erneut in der Bezirksliga Franken an.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (83. Marvin Kahnt), Erkan Odabasi, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle, Andreas Cebulla (64. Tobias Lösch), Jens Schmidgall, Jann Baust (77. Emmanuel Osare), Sebastian Hack - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

TV Aldingen: Tim Hoffmann, Luca Politze, Jan Hegener, Atakan Genc, Jakob Vilsmeier, Dominik Hoffmann, Jannis Seibold, Steven Manuel Hirschfeld (88. Simon Pfitzer), Lütfi Nteli Chalil (54. David Taraninov), Roland Alaj (92. Sebastian Pütz), Brahim Santino Renz - Trainer: Roman Kasiar - Trainer: Domenico Russo

Tore: 0:1 Brahim Santino Renz (86.)

Rot: Hannes Fischle (81./TSV Pfedelbach/Foulspiel)

Schiedsrichter: Tobias Lochmüller (TSV Phönix Lomersheim)

1. Assistentin: Mathias Fahrer (SV Sternenfels)

2. Assistent: Stefan Schweizer (SV Gebersheim)

Zuschauer: 650

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tv-aldingen-m1-250614



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-tv-aldingen-522586

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tv-aldingen-13880176-212320

Bericht auf FuPa vom 14.06.2025:

https://www.fupa.net/news/relegation-zur-landesliga-staffel-1-sv-kaisersbach-und-aldingen-top-3109336

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-tv-aldingen/-/spiel/02TE8CLTIG000000VS5489BUVS7GO5S8#!/section/course

Vorschau:

Für Pfedelbach ist die lange Saison nun beendet und wir verabschieden uns in die Sommerpause.

In ca. vier Wochen geht es dann weiter mit der Vorbereitung auf die neue Saison 2025/26.