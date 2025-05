Pfedelbach verliert das Pokalfinale im Elfmeterschießen

Das Finale vor mehr als 1000 Zuschauern war kaum angepfiffen und schon gab es die erste Chance für den TSV. Nach einem Freistoß durch Andreas Cebulla köpfte Jann Baust den Ball links neben das Tor.

Mit zunehmender Spieldauer riss Pfedelbach das Spiel an sich und nach zwanzig Minuten gab es dann eine Riesenchance für den TSV. Marco Gebert versuchte es mit einem Schuss aus ca.25 Metern und traf nur die Unterkante der Latte. Da wackelt das Gehäuse gewaltig und der Ball war wohl nicht hinter der Linie.

Zwei Minuten später gab es Ecke für den TSV. Andreas Cebulla führte von rechts aus und in der Mitte köpfte Sebastian Hack den Ball an den Pfosten und der Torhüter konnte den Ball dann zur nächsten Ecke klären.

Kurz darauf die erste Hiobsbotschaft für den TSV. Plötzlich lag Kaan Uzuner am Boden und musste anschließend vom Feld gebracht werden. Für ihn kam Emmanuel Osare neu ins Spiel.

Untergriesheim kam bis zur 44. Minute nicht einmal gefährlich vors Tor. Die Sportfreunde versuchten es jetzt mit einem Pass von rechts aber Hannes Fischle schnappte sich das Spielgerät.

Kurz vor der Halbzeit spielte Pfedelbach einen klasse Pass auf Tobias Lösch und dann konnten die Spfr. noch zur Ecke klären. Die Ecke kam erneut von rechts durch Andreas Cebulla. Der Ball lag ca. 5 Meter vor dem Tor frei und Nico Hütter spitzelte ihn mit der Bauernspitze über die Linie zur 1:0 Führung für den TSV.

In der Nachspielzeit passte Jann Baust von links vor das Tor und Tobias Lösch schoss frei den Torhüter an.

Pfedelbach nahm eine verdiente 1:0 Führung mit in die Pause hätte aber auch höher führen können.

Dann der nächste Rückschlag. Die Spieler kamen aus der Kabine und plötzlich hatte Andreas Cebulla Kreislaufprobleme und konnte nicht mehr weiterspielen. Albin Salihu kam für ihn aufs Feld.

Die Spfr. kamen besser aus der Pause. Vier Minuten nach Wiederbeginn kamen sie über rechts und setzten dann zentral den Ball über das Tor.

In der 54. Minuten hatten sie dann ihre beste Chance im Spiel aber Hannes Fischle parierte den Schuss sensationell.

Pfedelbach jetzt viel zu passiv. In der 70. Minute gab es nach einem Foul einen Freistoß direkt zentral an der Strafraumkante für Untergriesheim. Deren Torjäger Baur ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Ball rechts unten zum 1:1 Ausgleich.

Pfedelbach machte nun wieder mehr aber Hacks Abschluss landete über dem Tor.

In der 76. Minute bekam Pfedelbach einen an sich harmlosen Ball nicht weg, Nico Hütter rutschte weg und ein Untergriesheimer jagte den Ball übers Tor.

Zwei Minuten später schickte Sebastian Hack Emmanuel Osare auf links und der schoss aus 25 Metern neben das Tor.

In der 81. Minute köpfte Sebastian Hack nach einer klasse Flanke von Mansour Ceesay den Ball aufs Tor und der Torhüter hielt überragend.

Die Nachspielzeit war bereits angebrochen und die Spfr. fuhren einen Konter. Mansour Ceesay kam im Mittelfeld zu spät und traf nicht den Ball sondern den Gegner und sah dann die rote Karte vom Schiedsrichter, der das als brutales Foulspiel auslegte. Der dritte Rückschlag für den TSV in diesem Spiel, der ab jetzt zu zehnt spielen musste.

Kurz vor Ende der Partie versuchte es ein Untergriesheimer Spieler kurz nach der Mittellinie und der Ball ging über das Tor. So ging es in eine zwei mal 15-minütige Verlängerung.

Dort hatten die Spfr. in der 98. Minute eine gute Chance. Eine scharfe Flanke von rechts erreichte einen Spieler in der Mitte und dessen Abschluss ging knapp drüber.

In der zweiten Häfte der Verlängerung ging es dann hin und her. Nach 117 Minuten wurde das Spiel dann vom Schiedsrichter kurz unterbrochen, da aus dem Gästeblock eine Flasche Richtung Linienrichter flog.

Pfedelbach jetzt nochmal mit einem langen Ball in den Strafraum und Sebastian Hack köpfte den Ball über das Tor.

Kurz darauf war die Partie beendet und es ging ins Elfmeterschiessen.

Untergriesheim durfte beginnen und der erste Schütze verwandelte sicher. Auf Pfedelbacher Seite kam der sonst so sichere Schütze Jann Baust und scheiterte am Torhüter.

Der nächste Elfmeter der Spfr. ging an den Innenpfosten und landete im Tor.

Marco Geberts Elfmeter brachte den TSV dann wieder heran aber im Gegenzug erzielten die Untergriesheimer den nächsten Treffer.

Sergen Uzuner war der nächste Schütze für den TSV und verwandelte souverän.

Den nächsten Elfmeter der Untergriesheimer parierte Hannes Fischle überragend.

Jetzt kam Sebastian Hack und verwandelte sicher zum Ausgleich.

Der nächste Untergriesheimer Schütze hatte erneut Glück mit dem Innenpfosten.

Pfedelbachs letzter Schütze Jens Schmidgall musste nun treffen damit es weitergeht. Er entschied sich für die rechte Ecke und in diese hechtete sich auch der Torhüter und parierte den letzten Elfmeter.

Schiedsrichter: Nicolas Ott (DJK SG Oberkessach)

1. Assistentin: Vanessa Eichhorn (TSV Krautheim)

2. Assistent: Malon Körber (DJK SG Oberkessach)

4. Offizieller: Steffen Rudolph (SC Amrichshausen)

Zuschauer: ca. 1000

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sportfreunde-untergriesheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-250529

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sportfreunde-untergriesheim-tsv-pfedelbach-520971

Videos vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sportfreunde-untergriesheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-250529

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/spfr-untergriesheim-tsv-pfedelbach/-/spiel/02RA2HLARC000000VS5489B3VUQ67228#!/