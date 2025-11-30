Der TSV Pfedelbach gewann am 15. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen den TSV Erlenbach mit 3:1. Die Tore für unseren TSV erzielten Nico Hütter, Sebastian Hack und Tobias Lösch. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach verabschiedet sich mit einem 3:1 Sieg in die Winterpause

Die Gäste wollten von Beginn an mitspielen und taten das auch gut. Pfedelbach tat sich in der ersten Viertelstunde schwer.

Nach einem Freistoß in der 20, Minute aus ca. 20 Metern schoss Steinmetz den Ball weit über das Pfedelbacher Gehäuse.

Kurz darauf kam eine Ecke von rechts an den zweiten Pfosten und dort köpfte ihn ein Erlenbacher Spieler ans Außennetz. Pfedelbach bis dato noch ohne Torchance.

In der 26. Minute dann die erste gute Torchance für Pfedelbach. Marco Gebert legte am linken Pfosten den Ball zurück auf Sebastian Hack und dessen Schuss wurde gerade noch zur Ecke geklärt. Nach der Ecke von Marco Gebert stieg Nico Hütter am langen Pfosten hoch und köpfte den Ball unhaltbar zur 1:0 Führung ins Netz.

Auf der Gegenseite hielt Pfedelbachs Torhüter Nils Pröllochs zwei Mal überragend.

In der 32. Minute hatten die Gäste erneut eine gute Chance. Ein Spieler kam frei in der Mitte zum Schuss und schoss das Spielgerät knapp über die Latte.

Pfedelbach drehte jetzt auf. Jann Baust sah in der 33. Minute, dass Jonas Göhner durchgestartet war und spielte ihm den Ball in den Lauf. Der Torhüter bekam gerade noch seinen Fuß an den Schuss und konnte klären.

Zwei Minuten später kombinierte Pfedelbach sich gut durch und dann kam Tobias Lösch frei zum Schuss und schoss dem Keeper den Ball in die Arme.

Pfedelbach jetzt weiter am Drücker. Ein Kopfball segelte nur knapp über die Latte.

In der 38. Minute eroberte Jonas Göhner den Ball im Mittelfeld und spielte ihn auf links zu Jann Baust. Der ging durch bis zur Grundlinie und passte dann in die Mitte vor das Tor. Dort stand Sebastian Hack goldrichtig und schob den Ball flach rein. 2:0!

Zwei Minuten vor der Halbzeit bekam erneut Sebastian Hack im Strafraum den Ball und zog ab. Der Ball wurde gerade noch zur Ecke geklärt.

Im Gegenzug brachte Erlenbach den Ball von rechts Richtung Tor und einen Schuss aus ca. 16 Metern hielt Torhüter Nils Pröllochs erneut klasse. Erlenbach drückte jetzt nochmal auf den Anschlusstreffer aber Pfedelbach verteidigte die 2:0 Führung in die Pause.

Erlenbach kam nach dem Seitenwechsel wie auch in Hälfte eins besser in die Partie. Ein Schuss von rechts streifte knapp links am Pfedelbacher Tor vorbei.

In der 55. Minute fiel dann aber die Vorentscheidung. Nach einem schönen Spielzug legte Jann Baust den Ball auf Tobias Lösch. Der fackelte nicht lange und schoss aufs Tor. Der Ball wurde abgefälscht und landete damit unhaltbar zum 3:0 im Erlenbacher Tor.

Pfedelbach war danach wieder gut im Spiel und in der 71. Minute setzte Jann Baust zu einem super Solo an und schloss aus ca. 16 Metern ab. Der Ball ging knapp links über das Tor.

Vier Minuten später kam Erlenbach erneut gefährlich vors Tor aber die Abschlussschwäche am heutigen Tag schlug wieder zu.

Kurze Zeit später stand Karle nach einem Pass von rechts völlig frei und hatte keine Mühe den Ball zum 1:3 Anschlusstreffer ins Tor zu schießen.

Vier Minuten vor Spielende gab es nochmal einen gefährlichen Freistoß aber die Gäste brachten den Ball aus sechs Metern nicht im Tor unter.

Praktisch im Gegenzug hatte Daniel Schmidgall die große Chance zum 4:1 und schoss frei vor dem Tor rechts vorbei.

In der 89. Minute bekam Jonas Göhner den Ball perfekt aufgelegt und schoss auch rechts am Tor vorbei.

Den Schlusspunkt setzten die Gäste aber Torhüter Nils Pröllochs war zur Stelle und hielt den Ball sicher.

Somit verabschiedet sich Pfedelbach mit einem 3:1 Sieg in die Winterpause.

TSV Pfedelbach: Nico Hütter, Daniel Schmidgall, Kaan Uzuner (73. Fabian Großer), Marco Gebert, Tobias Lösch (73. Adrian Reck), Luka Michael Barbir, Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

TSV Erlenbach: Paul Roth, Marius Schulz (82. Tim Müller), Leon Winter, Marcel Varga (68. Marcel Karle), Nils Hornung, Felix Steinmetz, Robin Thiele, Marco Hornung, Jannik Löw (62. Mika Ludwig), Luca Knobloch (80. Robin Ebert), Laurin Karle - Co-Trainer: Sven Blum - Trainer: Marcel Hertweck

Tore: 1:0 Nico Hütter (27.), 2:0 Sebastian Hack (38.), 3:0 Tobias Lösch (55.), 3:1 Laurin Karle (75.)

Schiedsrichter: Elias Deiss (SV Lauchheim)

Zuschauer: 125

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-erlenbach-m1-251129

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-tsv-erlenbach-544195

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgen...

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-erlenbach-14190854-217599

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-tsv-erlenbach/-/spiel/02TNK27QS8000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-8-heft-gegen-tsv-erlenbach-und-tsv-untersteinbach

Vorschau:

Unsere Mannschaft befindet sich nun in der Winterpause.

Weiter geht es im Januar mit dem Trainingsauftakt zur Rückrunde und diversen Testspielen.