Pfedelbach unterliegt Öhringen mit 0:2

Bereits nach 9 Minuten hatte Mansour Ceesay die Riesenchance zur Führung für den TSC. Er bekam den Ball zentral vor dem Tor und zog aus 16 Metern ab. Öhringens Torhüter Brutzer konnte nur hinterherschauen wie der Ball ganz knapp links am Tor vorbei ging.

In der 16. Minute kam nach einem Freistoß von Andreas Cebulla Philipp Ehrle an den Ball und der schoss ihn aus ca. 16 Metern über das Öhringer Tor.

Das war es auch schon mit den Höherpunkten in Halbzeit eins. Pfedelbach feldüberlegen aber noch vorne nicht durchschlagskräftig genug. Öhringen schien mit dem Unentschieden zufrieden zu sein.

Kurz nach Wiederanpfiff bekam Sebastian Hack den Ball, drehte sich um seinen Gegenspieler und schoss dann knapp über die linke Torecke.

Im Gengenzug die beste Öhringer Chance im Spiel. Nach einer Flanke rutschte Mansour Ceesay der Ball über den Scheitel und Sipahi stand hinter ihm und schoss den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

Cosentino dann mit der nächsten Chance. Pfedelbach griff ihn nicht energisch an und so konnte er sich bis zum Strafraum durchspielen. Torhüter Fischle hatte den schwachen Abschluss aber sicher.

In der 53. Minute gab es einen aussichtsreichen Freistoß auf halblinks. Sebastian Hack nahm sich den Freistoß und schoss ihn knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Gäste waren nun besser ins Spiel gekommen und nach 65 Minuten erzielten sie die Führung. Nach einer Ecke versuchte es Pantelis mit der Hacke und dann kam der Ball irgendwie zu Sipahi, der ihn aus ca. 10 Metern ins linke Ecke schoss.

In der 76. Minute bekam dann Philipp Ehrle plötzlich die rote Karte gezeigt, nachdem er wegrutschte und seinen Gegenspieler traf. Pfedelbach ab jetzt nur noch zu zehnt.

In der 79. Minute schoss Sergen Uzuner aus ca. 20 Metern und Torhüter Brutzer hechtete sich und lenkte den Ball noch um den Pfosten.

Pfedelbach drückte jetzt auf den Ausgleich. Eine Minute später wurde der eingewechselte Emmanuel Osare geschickt und hatte die Riesenchance zum Ausgleich. Irgendwie konnten die Gäste noch zur Ecke klären.

In der 94. Minute erzielten die Gäste dann aus einer klar abseitsverdächtigen Position das 0:2 und machten damit ihr Meisterstück.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Mansour Ceesay, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle, Andreas Cebulla (66. Tobias Lösch), Jens Schmidgall (78. Emmanuel Osare), Jann Baust, Sebastian Hack - Trainer: Nicolas Baur

TSG Öhringen: Len Brutzer, Yannick Jankowski, Philipp Schropp, Samuel Helming, Maximilian Egner, Cedric Weyreter, Mika Frank, Mert Sipahi, Alessandro Cosentino, Gbenga Daniel Adekoya, Dionysios Pantelis - Trainer: Tobias Weis - Trainer: Markus Weis

Tore: 0:1 Mert Sipahi (65.), 0:2 Mert Sipahi (90.+4)

Rot: Philipp Ehrle (76./TSV Pfedelbach/Foul)

Schiedsrichter: Sascha Wirth (TSV Viktoria Stein a.K.)

Schiedsrichterassistent 1: Oliver Gütlin (TSV Neuenstadt)

Schiedsrichterassistent 2: Edgar Schiffner (SC Neckarsulm-Amorbach)

Zuschauer: 400

