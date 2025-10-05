Der TSV Pfedelbach spielte am 7. Spieltag in der Bezirksliga Franken gegen den Tabellenführer Aramäer Heilbronn 1:1 Unentschieden. Das Tor für unseren TSV erzielte Marco Gebert. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach und die Aramäer Heilbronn mit gerechtem 1:1 Unentschieden

Nach zwei Minuten hatte bereits Luka Barbir die Chance zur Führung aber er traf den Ball nicht richtig und der Torhüter nahm den Ball auf. Allerdings hielt er ihn zu lange in den Händen und nach den neuen Regeln gab es somit Eckball für Pfedelbach. Den Ball vors Tor konnte der Torhüter vor Mattia Frank entschärfen.

Jetzt hatten auch die Gäste ihren ersten Abschluss der aber links am Tor vorbei flog.

In der 10. Minute wurde Jonas Göhner geschickt und spitzelte den Ball am Heilbronner Keeper vorbei ins Tor und währenddessen kam der Abseitspfiff des Schiedsrichters.

Zwischen der 10. und 15. Minute gab es mehrere Ecken für Pfedelbach. Jonas Göhner und Sebastian Hack verpassten aber zunächst die Führung.

In der 23. Minute sah es dann besser aus. Ein wunderschöner Spielzug über links. Sebastian Hack kam an den Ball und legt ihn im Strafraum quer. Jann Baust ließ den Ball durch und Marco Gebert kam völlig frei an den Ball und schoss ihn dann trocken zur Führung ins Netz.

In der 37. Minute dann fast der Ausgleich. Nach einem Freistoß von links kam der Ball gefährlich vors Tor und da kein Spieler den Ball berührte ging er knapp rechts am Pfosten vorbei.

Nach 42 Minuten war dann wieder der TSV an der Reihe. Wieder war es ein schöner Spielzug. Der Ball kam am Ende zu Jonas Göhner und der schoss ihn über das Tor.

Somit ging es mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause.

Nach der Halbzeit wurden die Gäste dann stärker. Zwei Minuten waren gespielt als die Aramäer gleich eine gute Chance hatten aber Pfedelbach klären konnte.

Nach 52 Minuten kam das aus für Kaan Uzuner und Nico Hütter kam für ihn in die Partie.

Kurz darauf rannten sich der Schiedsrichter und Sergen Uzuner über den Haufen, konnten beide aber weitermachen.

Die Gäste weiterhin die aktivere Mannschaft und in der 64. Minute wurden sie dann auch belohnt. Wesley mit einer schönen Flanke von links an den rechten Pfosten und dort stand Gotovac frei und jagte den Ball volley zum Ausgleich ins Tor.

Nur zwei Minuten später die nächste Chance für die Gäste und Torhüter Marvin Kahnt klärte den Ball zur Ecke.

Zehn Minuten vor Ende der Partie ein schöner Spielzug des TSV. Tobias Lösch spielte den Ball auf Jann Baust und der netzte ein. Der Schiedsrichter hatte aber erneut auf Abseits entschieden.

Nur fünf Minuten später die Riesenchance für den TSV zur Führung. Der Torhüter konnte den Ball nicht festhalten und dann gab es ein Getümmel im Strafraum und der Schiedsrichter pfiff Freistoß für die Gäste.

Auch die vierminütige Nachspielzeit brachte keinen weiteren Treffer und so trennten sich beide Mannschaften am Ende mit einem 1:1 Unentschieden.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Mattia Frank, Johannes Braun (71. Jens Schmidgall), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (52. Nico Hütter), Marco Gebert, Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack (84. Emmanuel Osare), Jonas Göhner (80. Albin Salihu) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Timo Härpfer - Trainer: Nicolas Baur

Aramäer Heilbronn: Luca Wahl, Markus Hartmann, Arthur Gerber, Alejandro Reinhold, Zino Baumann, David Gotovac, Jermaine Wesley, Milot Halilaj (78. Lennox Haas), Cedric Cramer (86. Noah Gallo), Lahud Abdulahad, Thomas Inan - Trainer: Aziz Deger - Trainer: Maurice Steller - Trainer: Daniel Maroge

Tore: 1:0 Marco Gebert (23.), 1:1 David Gotovac (64.)

Schiedsrichter: Patrick Stöcker (Spfr Rosenberg)

Zuschauer: 140

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-aramaeer-heilbronn-m1-251005

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-aramaeer-heilbronn-536771

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-aramaeer-heilbronn-14190790-214954

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-aramaeer-heilbronn/-/spiel/02TNK27NK0000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen: https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-4-heft-gegen-aramaeer-heilbronn

Vorschau:

Am kommenden Sonntag, den 12.10.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim FSV Friedrichshaller SV.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.