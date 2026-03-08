Pfedelbach stürmt in Böckingen, Aramäer bleiben vorn Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags von Timo Babic · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Franken hat die Spitze neu aufgeladen. Aramäer Heilbronn verteidigt Platz eins mit nun 38 Punkten, FC Union Heilbronn sitzt nach einem Auswärtssieg mit 37 direkt im Nacken. Dahinter hat TG Böckingen einen Dämpfer kassiert und steht bei 35 Punkten – während TSV Pfedelbach nach dem Auswärtscoup in Böckingen auf 34 springt. Unten bleibt es gnadenlos: Markelsheim/Elpersheim steht weiter bei 8 Punkten, und bei drei Absteigern plus Abstiegsrelegation hat jede Niederlage sofort Schwere.

Pfedelbach hat dem Titelrennen einen kräftigen Stoß versetzt – und das in Böckingen. Unter Schiedsrichter Metin Aktay (Heilbronn) traf Marco Gebert doppelt zur schnellen Führung: 0:1 (18.), 0:2 (20.). Böckingen antwortete sofort, Kevin Haas verkürzte zum 1:2 (22.) – doch Pfedelbach blieb eiskalt. Tobias Lösch erhöhte auf 1:3 (54.), Jonas Göhner legte das 1:4 nach (57.). Erst spät kam Böckingen noch einmal heran: Dramane Traore traf zum 2:4 (85.).

In der Schlussphase wurde es auch emotional überhitzt: Al Mohammad Mohammad sah Gelb-Rot in der 90. Minute wegen Meckerns (TG Böckingen). Pfedelbach nimmt drei Punkte mit, die nach Aufstiegskampf riechen. Böckingen verliert erstmals seit langem spürbar Boden.

Ein enges Spiel, entschieden durch einen Treffer kurz vor der Pause: Tamino Dörr traf in der 41. Minute zum 0:1. Lauffen bleibt damit oben dran und steht nun bei 31 Punkten, Untergriesheim rutscht tiefer ins Mittelfeld und bleibt bei 22. Ein Spiel, das zeigt, wie dünn die Luft wird, wenn man zweimal hintereinander leer ausgeht.

Union Heilbronn bleibt der schärfste Verfolger der Aramäer – und erledigte die Aufgabe in Erlenbach mit Geduld und Wucht. Vor 110 Zuschauern brachte Nebojsa Simikic Union per Foulelfmeter in Führung (42.). Lange blieb es beim knappen 0:1, bis Union in der Schlussphase zupackte: Luciano Gruosso erhöhte auf 0:2 (86.), Salvatore Buttafuoco machte in der 90.+2 das 0:3 perfekt. Union steht nun bei 37 Punkten, Erlenbach bei 18 – und spürt den Druck von unten.



Friedrichshall bleibt stabil im oberen Feld und nahm drei Punkte mit. Adrian Nicolae Radu traf zum 0:1 (30.), Elias Leibel erhöhte in der 57. Minute auf 0:2. Wachbach bleibt bei 16 Punkten, Friedrichshall steht nun bei 32 – und hält Kontakt zur Spitze. Für Wachbach ist es ein weiterer Schritt in Richtung Abstiegszone, aus der man sich nur mit Punkten befreien kann.



Ein Spiel wie ein Sturm – neun Tore, ständige Wendungen, ein Finish, das weh tut. Jakob Scheppach eröffnete für Mulfingen/Hollenbach (13.), Fabian Kirsten glich aus (18.), dann wieder Scheppach zum 2:1 (26.). Max Gruber stellte kurz vor der Pause auf 2:2 (45.). Nach Wiederbeginn zog Mulfingen/Hollenbach scheinbar weg: Rico Hofmann zum 3:2 (53.) und 4:2 (62.). Doch Botenheim kam zurück: Max Gruber (64.) und Lenny Hehl (66.) zum 4:4.

Ein Spiel wie ein Sturm – neun Tore, ständige Wendungen, ein Finish, das weh tut. Jakob Scheppach eröffnete für Mulfingen/Hollenbach (13.), Fabian Kirsten glich aus (18.), dann wieder Scheppach zum 2:1 (26.). Max Gruber stellte kurz vor der Pause auf 2:2 (45.). Nach Wiederbeginn zog Mulfingen/Hollenbach scheinbar weg: Rico Hofmann zum 3:2 (53.) und 4:2 (62.). Doch Botenheim kam zurück: Max Gruber (64.) und Lenny Hehl (66.) zum 4:4.

Die Entscheidung fiel spät: Marvin Gennrich traf zum 5:4 (85.). In der Schlussminute sah Marc Timo Nowak Gelb-Rot (90.) für TSV Botenheim. Mulfingen/Hollenbach holt wichtige Punkte und steht nun bei 19, Botenheim bleibt bei 21 – aber dieses Spiel wird beiden noch lange in den Knochen stecken.



Schwaigern spielte sich in einen Rausch – und das fast im Minutentakt. Nico Leihenseder traf zum 1:0 (5.), doch Fabio Roth glich sofort aus (6.). Dann kam die Antwort wie ein Schlag: Christian Wacker zum 2:1 (7.). Maximilian Alban erhöhte auf 3:1 (27.), erneut Nico Leihenseder traf zum 4:1 (55.) und Mika Weinhold setzte den Schlusspunkt zum 5:1 (90.). Schwaigern steht nun bei 33 Punkten und ist mitten im Rennen um die vorderen Plätze. Sindringen/Ernsbach bleibt bei 16.



Der Tabellenführer blieb am Ende vorne – aber es war Arbeit, keine Kür. Vor 168 Zuschauern erzielte David Gotovac in der 64. Minute das Tor des Tages zum 1:0. Mehr brauchte Aramäer nicht – und genau das ist manchmal die größte Qualität: auch knappe Spiele zu ziehen. Aramäer stehen nun bei 38 Punkten, Stetten/Kleingartach bleibt bei 13 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.