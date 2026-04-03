Pfedelbach steht nach 2:1 Sieg in Fürfeld im Pokalviertelfinale!

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach gewann im Achtelfinale des ebmpapst Bezirkspokals Franken beim A-Ligisten SGM Fürfeld/Bonfeld mit 2:1. Die Tore erzielten Marco Gebert und Jann Baust per Foulelfmeter. Ein Spielbericht, die Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse vom Achtelfinale und die Viertelfinalpaarungen sind online.

Pfedelbach steht nach knappem Sieg in Fürfeld im Pokalviertelfinale

Bei herrlichem Wetter ging es am Donnerstagabend nach Fürfeld. Dort empfing der A-Ligist SGM Fürfeld/Bonfeld im Achtelfinale des ebmpapst Bezirkspokals unseren TSV.

Pfedelbach nahm von Anfang an das Heft in die Hand. Der Gegner stand tief und ließ den TSV spielen.

Bereits nach fünf Minuten fiel die Führung für den TSV. Nach einem schönen Spielzug über rechts, den Jens Schmidgall einleitete bekam Marco Gebert in der Mitte den Ball, ließ einen Verteidiger stehen und schoss dann mittig ins Tor zur 1:0 Führung.

Die Führung hatte aber nicht lange Bestand. Vier Minuten später kam die SGM zum ersten Mal über die Mittellinie und Pfedelbach klärte einen Ball zur Ecke. Die sehr gut getretene Ecke kam von links mittig vors Tor und dort konnte Nicolas Volk frei zum Ausgleich einköpfen.

In der 16. Minute flankte Tobias Lösch von links vors Tor und Jann Baust versuchte es mit der Hacke und hinter ihm verpasste Sebastian Hack nur knapp.

Fünf Minuten später eine Ecke für Pfedelbach. Die Ecke von links kam gut in die Mitte und von der Strafraumkante schoss Nico Hütter knapp vorbei.

Anschließend spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab und es dauerte bis zur 37. Minute ehe es für den TSV richtig brenzlig wurde. Nach einem langen Ball köpfte Pascal Steigauf den Ball zurück zu Torhüter Hannes Fischle und genau in die Füße des Stürmers, der alleine aufs Tor ging und Hannes Fischle überragend zur Ecke klärte.

Danach ging es in die Pause.

Auch in Halbzeit zwei machte Pfedelbach das Spiel. Gute Torchancen waren aber zunächst Mangelware.

In der 61. Minute ging Sebastian Hack aufs Tor und schoss den Ball dann an das Tordreieck.

Ab der 65. Minute ging es dann hin und her. Es war nun ein wahrer Pokalfight. Beide Mannschaften wechselten nun munter durch.

Die SGM war immer wieder durch Konter gefährlich, so auch in Minute 72 als Jens Schmidgall als letzter Mann klären konnte.

In den letzten zehn Minuten der Partie war dann Pfedelbach wieder näher dran am Sieg.

Nach 86 Minuten brachte Nico Baur einen Freistoß von rechts nach innen aber Marco Gebert schoss den Ball links neben das Tor.

Die Heimelf musste dann die letzten Minuten in Unterzahl spielen, da ein Spieler nach einem Foul an Marco Gebert die Gelbrote Karte sah.

Als sich die Zuschauer schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt hatten, ging Luka Barbir in der 90. Minute nochmal mit dem Ball von rechts in den Strafraum. Dort foulte ihn dann sein Gegenspieler elfmeterreif und Jann Baust ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Ball sicher rechts unten zum umjubelten 2:1 Sieg für Pfedelbach.

Damit steht der TSV im Viertelfinale des Pokals und trifft nun am Mittwoch, den 22.04.2026 um 19.30 Uhr in der Pfedzes-Arena an der Pfedelbacher Anfield Road auf die TG Böckingen.

SGM Fürfeld-Bonfeld: Ulf Blättgen, Simon Klumbach, Simon Last (67. Hüseyincan Canakci), Yannick Lang, Furkan Türkoglu, Christopher Hönnige (74. Kevin Oliveira), Nicolas Volk, Tom Mysliwietz (80. Kevin Weigelt), Yannik Neuweiler, Lukas Krämer, Philipp Strähle - Trainer: Andre Rott - Spielertrainer: Kevin Oliveira

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Pascal Steigauf, Kaan Uzuner (70. Albin Salihu), Marco Gebert, Tobias Lösch (75. Nicolas Baur), Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Marco Gebert (5.), 1:1 Nicolas Volk (9.), 1:2 Jann Baust (90.+1 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Simon Klumbach (88./SGM Fürfeld-Bonfeld/Foulspiel)

Rot: Yannick Lang (90./SGM Fürfeld-Bonfeld/Handspiel)

Schiedsrichter: Max Christian Augustin (Oedheim)

Zuschauer: 120

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-fuerfeld-m1-tsv-pfedelbach-m1-260402



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sgm-fuerfeld-bonfeld-tsv-pfedelbach-554978

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-fuerfeld-dummy-14810175-222681

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Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-fuerfeld-bonfeld-tsv-pfedelbach/-/spiel/02UT8M115C000000VS5489BTVSBKAEC1#!/