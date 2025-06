Pfedelbach spielt vor der Relegation zum Abschluss noch nach Ernsbach

Am vergangenen Sonntag konnte sich unsere 1. Mannschaft mit einem 6:1 Sieg gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim im 40. Pflichtspiel!!! in dieser Saison den zweiten Tabellenplatz und somit den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Landesliga sichern.

Nun kann man am kommenden Samstag entspannt nach Ernsbach fahren und im Hinblick auf das Relegationsspiel am Samstag, den 14.06. um 15:30 Uhr in Neuenstein gegen den Tabellenzweiten des Bezirks Enz-Murr (hier gehts zum Vorbericht), die Spieler dementsprechend schonen.

Im Anschluss an die Partie in Ernsbach findet in Pfedelbach am alten Vereinsheim das Saisonabschlussfest statt.

Schiedsrichter: Marco Gegner (TSV Weinsberg) Spielbeginn: 15.30 Uhr