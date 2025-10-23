Pfedelbach spielt in der Bezirksliga am Sonntag in Botenheim

Vorbericht:

Am kommenden Sonntag steht für unsere Bezirksliga-Elf das nächste Auswärtsspiel an. Um 15.00 Uhr gastiert der TSV Pfedelbach beim TSV Botenheim. Nach dem 4:2-Sieg im Heimspiel gegen den FSV Schwaigern will unsere Mannschaft nun auswärts nachlegen.

Der Gastgeber aus Botenheim spielt bislang eine durchwachsene Saison und ist vor allem vor heimischem Publikum gefährlich. Nur am ersten Spieltag gab es gegen die Aramäer Heilbronn die einzige Heimniederlage. Danach folgten drei Siege und ein Unentschieden. Auswärts holte man bisher keinen Zähler.

Entsprechend erwartet unsere Mannschaft ein intensives Duell auf schwer bespielbarem Geläuf. Dennoch fährt der TSV Pfedelbach mit breiter Brust ins Zabergäu und will an die guten Phasen der letzten Spiele anknüpfen.

Mit Einsatz, Teamgeist und der richtigen Einstellung will der TSV Pfedelbach am Sonntag die nächsten Punkte einfahren und den Anschluss nach oben halten.