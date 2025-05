Pfedelbach spielt am Mittwoch das Pokalhalbfinale in Weißbach

Vorbericht:

Halbfinale im ebmpapst Bezirkspokal Franken!

Nach einem Freilos und fünf Siegen in Michelbach/Wald 2, gegen Amrichshausen, in Brackenheim, gegen Öhringen und in Michelbach/Wald haben wir im Halbfinale die SGM Niedernhall/Weißbach zugelost bekommen. Da im Pokalwettbewerb der klassentiefere Verein Heimrecht hat findet das Spiel auf dem Sportplatz in Weißbach statt.

Die SGM Niedernhall/Weißbach hatte in der ersten Pokalrunde ebenfalls ein Freilos erhalten. In der zweiten Runde gewann die SGM auswärts beim TSV Waldbach mit 2:0. Anschließend in Runde drei gewann man knapp mit 2:1 beim TSV Untersteinbach. In Runde vier gewann man beim TSV Duttenberg ebenfalls knapp mit 2:1. Im Achtelfinale wurde es dann zu Hause in Weißbach gegen den TSV Hardthausen richtig spannend. Nach 90 Minuten stand es 1:1 und es ging direkt ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich die SGM mit 10:9 durch.

Im Viertelfinale hatte man erneut Heimrecht und konnte den TV Niederstetten aus derselben Liga mit 4:1 aus dem Pokal werfen.

Pfedelbach darf die klassentiefere SGM auf keinen Fall unterschätzen. Niedernhall/Weißbach spielte bis letzte Saison noch lange Jahre in der Bezirksliga, musste aber wegen der Abstiegsregelung durch die Bezirksreform in die Kreisliga A3 absteigen.

Seit 2013 gab es acht direkte Duelle. Sieben Mal ging Pfedelbach als Sieger vom Platz, einmal spielte man Unentschieden.

Im Halbfinale des Pokals wird erneut mit einem Schiedsrichtergespann gespielt.